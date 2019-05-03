Talas'ta 'Sandığımdan Hazineler' sergisi

Nevin Akyurt Kadın Kültür ve Gençlik Merkezinde düzenlenen sergide, bir yıl boyunca eğitim alan ev hanımlarından oluşan 32 kursiyer, sandıklarda yer alan ürünleri yenileyerek görücüye çıkardı. 90 ürünün beğeniye sunulduğu serginin açılışında konuşan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, “Büyük emek ve çaba verilerek bu ürünler ortaya çıktı. Uzun zaman gerektiren bu ürünlerin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost ise, “Sergide emeği geçen başta ilçe kaymakamımıza, Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız daha önceden planlanan program nedeniyle katılamadılar. Bu ürünlerin kolay ortaya çıkmadığını biliyorum. Çünkü eşim de burada resim kursunda eğitim görüyor. Bundan dolayı teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Ev tekstili ürünleri öğretmeni Hikmet Başoğlu, kurs hakkında bilgiler vererek, “Eskiyi yenileme, sandıktan çıkan ürünleri değerlendirme tarzında çalışmalar yaptık” ifadesini kullandı. Kursiyerler ise eski ürünleri değerlendirdiklerini ve aynı zamanda da sosyalleşmeye fırsat bulduklarını belirterek, kendilerine bu imkânı tanıyanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından kurdelesi kesilen sergi, ziyaretçilere açıldı. Törenin sonunda kursiyerler tarafından protokole el emeği hediyeler verildi. Sergi, 4 Mayıs Cumartesi saat 19.00’a kadar gezilebilecek.