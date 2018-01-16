Talas’ta “El Emeği Göz Nuru” sergisi 

Talas Belediyesi Nevin Akyurt Kadın Kültür ve Gençlik Merkezi’nde yapılan sergiye Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Eşi, Başkan Mustafa Palancıoğlu ve Eşi Emel Palancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici ve çok sayıda davetli katıldı.







Programda aşçılık ve pastacılık, kurdele nakışı, örgü, kuaför, geleneksel el nakışları, ev tekstili, resim ve çini branşlarında yarım dönem boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu sergide kursiyer ve davetlilerle bir araya gelerek Talas’ta kadınlara yapmış olduğu hizmetlerden bahsetti. Ara dönem sergisi olmasına rağmen birçok ürünü hazırlayıp sergileyen kadın kursiyerlere teşekkür eden Başkan Palancıoğlu, “Talas sosyal ve kültürel yönden çok aktif bir ilçe. Bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz gibi birçok kurumla birlikte düzenlediğimiz ara dönem sergimizi açtık. Hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel işler ortaya çıktı. Bu kurslar sayesinde kadınlarımız hem meslek sahibi oluyor hem de boş zamanlarını dolu dolu kullanıyor.” dedi.

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ise, “Çok kısa dönemde güzel işler yapılmış. Bu kadar ürün bugün sergilendi. Emeği geçen herkese teşekkürler. İnşallah bundan sonraki şüreçte de çok güzel işler yaparız.” diye konuştu.