Tansel Baybara tasarımları beğeniliyor Tansel Baybara/Tasarım Hikayecisi Anadolu kültürünün kalbinde yer alan geleneksel dokumacılık sanatını kullanarak tarihin izini taşıyan tamamen el yapımı, dokumacılık teknikleri ve motiflerini ürünlerini Eataly için özel bir koleksiyonda buluşturuyor.

Tansel Baybara/Tasarım Hikayecisi, binlerce yıldan günümüze kadar aktarılan dokumacılık teknikleri ve motiflerini Eataly için özel bir koleksiyonda buluşturarak geleceğe miras bırakıyor. Koleksiyonun izini sürerek koruduğu şey sadece teknik değil aynı zamanda kumaşı ve kilimi dokuyan kadınların hikayeleri. Tasarım felsefesinde Tansel Baybara'nın mottosu: Geçmişi Derle, Bugünü Ekle, Geleceğe Miras Bırak.



Kilimi dokuyan kadınların hikayeleri

İnsanların yüzyıllar önce kullanmaya başlayıp tüm tarih boyunca faydalandığı ve iplik üretiminde kullanılan kendir, özel bir işlemle uprecycle edilerek Tansel Baybara tarafından yastık olarak tasarlandı ve satışa sunuldu.



Sevdiklerinize de hediye edebileceğiniz, kilimi dokuyan kadınların hikayeleriyle tasarlanan özel koleksiyona Zorlu Center Eataly’de Tasarım Hikayecisi/Tansel Baybara reyonundan ulaşabilirsiniz. Unutulan değerleri tekrar ortaya çıkartmak amaçlı olarak tasarlanan bu özel koleksiyonda yastıkların fiyatları 179 – 199 TL arasında değişiyor.



Tansel Baybara hakkında:

Yolculuğuna görsel sanatlar ile başlayan Tansel Baybara, uzun yıllar boyunca dergi ve yayıncılık sektöründe sanat yönetmeni olarak çalıştı. Tasarladığı kitaplar, şekillendirdiği dergiler, hazırladığı sayfalarla gazetelerde yer aldı. Tasarım ile iletişim kurmaya olan tutkusu sinemadan aksesuara, müzik albümlerinden sergi prodüksiyonlarına çok çeşitli alana yayıldı. Yaratıcılığa olan bağlılığını disiplinler arası bir ajans haline getirerek kreatif direktör olan Tasarım Hikayecisi markasını kurdu. Eylülde yayımlanacak kitabının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine Tasarım Hikayecisi, Diplomatic Heritage gibi markalarıyla destek vermektedir.

(Kurum haberi)

