TASAVVUF MUSİKİSİ KONSERİ BEĞENİLDİ

Hacılar Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Özdoğan’ın yanı sıra Belediyesi Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program ilk olarak Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tasavvuf Musikisi Korosu, Şef Yusuf Dikmen Balak yönetiminde solo ve koro olarak seslendirdikleri ilahilerle konseri izlemeye gelenHacılarlılara hoş bir akşam yaşattı.Konserin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kültür Daire Başkanımıza, Konservatuar Müdürümüze, Konservatuar Tasavvuf Musikisi Korosuna ve Şef Yusuf Dikmen Balak'a teşekkür ettiğini ifade ederek bu tür etkinliklerin bundan sonra devam edeceğini söyledi.Başkan Yardımcısı Özdoğan konuşmasının ardından Koro Şefi Yusuf Dikmen Balak'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti. (Kurum haberi)