Tazeoğlu okurlarıyla buluştu

Kütüphaneler Haftası nedeniyle okuma etkinlikleri yapan Büyükşehir Belediyesi, okumanın yaygınlaşması için gayret gösteren yazarlardan Kahraman Tazeoğlu’nu da Kayseri’ye davet etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırdığı 800 kişilik kütüphanede okuyucularla buluşan Tazeoğlu, gençlere tavsiyelerde bulundu.











Kitap okuyan sayısının artırılmasıyla insanı ve dünyayı daha iyi yapmak adına çok önemli adımlar atılacağını vurgulayan Kahraman Tazeoğlu, son yıllarda birçok yazarın kitabının basılması nedeniyle okuyucu sayısının arttığını belirtti. Gençlerle söyleşi yapan Kahraman Tazeoğlu, okuyucularının kitaplarını da imzaladı.

(Kurum haberi)