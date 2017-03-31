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Tazeoğlu okurlarıyla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in Kayseri’yi “Okuyan Şehir” yapma hedefi doğrultusunda yapılan yatırımların yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede tanınmış yazar Kahraman Tazeoğlu Kayseri’ye geldi.

Tazeoğlu okurlarıyla buluştu
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Kütüphaneler Haftası nedeniyle okuma etkinlikleri yapan Büyükşehir Belediyesi, okumanın yaygınlaşması için gayret gösteren yazarlardan Kahraman Tazeoğlu’nu da Kayseri’ye davet etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırdığı 800 kişilik kütüphanede okuyucularla buluşan Tazeoğlu, gençlere tavsiyelerde bulundu.
 




Kitap okuyan sayısının artırılmasıyla insanı ve dünyayı daha iyi yapmak adına çok önemli adımlar atılacağını vurgulayan Kahraman Tazeoğlu, son yıllarda birçok yazarın kitabının basılması nedeniyle okuyucu sayısının arttığını belirtti. Gençlerle söyleşi yapan Kahraman Tazeoğlu, okuyucularının kitaplarını da imzaladı. 
(Kurum haberi)

 
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