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TDV Uluslararası sempozyum düzenleyecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kayseri'de "Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü" başlıklı uluslararası sempozyum düzenleyecek.

TDV Uluslararası sempozyum düzenleyecek

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan sempozyum, 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek.
İslam medeniyetinde birlikte yaşama kültürü, tarihteki örnekler, İslam coğrafyasındaki uygulamaların yanı sıra bu çerçevede karşılaşılan zorluklar ve pek çok konunun masaya yatırılacağı sempozyumda birlikte yaşama kültürünün bugüne kadar ki en önemli sembolü olan Filistin ve Kudüs de sempozyumun önemli konu başlıkları arasında yer alacağı bildirildi.
Sempozyumun bilim kurulunda ise başta Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere 9 farklı üniversiteden 31 akademisyenin yer aldığı kaydedildi.

AA

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Türkiye Diyanet Vakfı
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