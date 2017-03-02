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Tek konserlik koro

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında şefliğini yerel sanatçılardan Ahmet Anbar’ın yaptığı koro “Türk Halk Müziği” konseri verecek.

Tek konserlik koro
Bazı yerel ve amatör sanatçılar ile muhasebecilerden oluşan koro,  Muhasebeciler Haftası dolayısıyla 6 aydır sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı. Kulakların pasını silmeye hazırlanan etkileyici koro, farklı yörelerin türküleriyle yarın akşam 19.00’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Konferans Salonu’nda (Eski İl Özel İdare salonu) “Türk Halk Müziği” konseri verecek.

4 yıldan bu yana devam eden etkinliğe önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir takılım bekleniyor.

KSMMMO Başkanı Anfer Yılmaz oda olarak kültür sanat etkinliklerini çok önemsediklerini belirterek; “Üyelerimizi aileleriyle bir araya getirerek yoğun iş temposundan bir nebze olsun uzaklaştırmak için uğraş veriyoruz. 4 yıldan bu yana gerçekleştirilen bir organizasyon. Yoğun iş stresinden uzak, dinlendirici bir gece geçirmek isteyenleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
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