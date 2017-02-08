Tiyatro Oyuncusu Macide Tanır anıldı

Gençlerin iyi eğitim almasını hayat amacı olarak tanımlayan Macide Tanır, eğitime verdiği desteğe duyulan minnetle 4. ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine Türk Eğitim Vakfı yetkilileri, sanatçının sevenleri, yakınları ve dostları katıldı.



Törende konuşan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, ”Sanat hayatı boyunca gösterdiği dik duruşu, demokrat tavrı ve tiyatroya olan tutkusuyla onu hep duayen bir isim olarak hatırlayacağız. Yaşam amacı ülkemizin gelişmesi ve gençlerin iyi eğitim alması olan sanatçımız, Türkiye’nin aydınlık yarınları için eğitimin gücüne olan inancıyla gençlere destek oldu. Tüm mal varlığını vakfımıza bağışlayan Tanır’ın adı, gençlerin eğitimine sağladığı katkı ile yaşamaya devam ediyor’’ dedi.



Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği en değerli tiyatro sanatçılarından biri olarak kabul edilen Macide Tanır’ın ölüm yıldönümünde Nedim Saban da yönettiği “Ahududu” oyununun sonunda yakın dostu Tanır için sahnede oyuncular ve TEV’li bursiyerlerle birlikte özel bir anma gerçekleştirdi. Saban konuşmasında, “Macide Tanır’ın en önemli yanı gençlere hep saygı göstermesi, onları çok sevmesiydi. Bu yüzden gelirini TEV’e bağışladı. Gençler, sayesinde burs alıyor ve o gençler Macide Tanır’ın bıraktığı ışıkla Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacaklar’’ dedi.



Sanat hayatı boyunca başarıları aldığı 65 ödülle taçlandıran Macide Tanır, yaşamı boyunca Türkiye’nin aydınlık yarınları için eğitimin gücüne olan inancıyla gençlere destek oldu. Vasiyeti ile tüm mal varlığını TEV’e bağışlayan sanatçının adı, yüzlerce gencin eğitimine sağladığı katkı ile yaşamaya devam ediyor. (Kurum haberi)





