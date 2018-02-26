Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TRT sanatçıları AGÜ’de konser verdi

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) TRT Sanatçıları tarafından Türk Sanat Müziği Konseri verildi. “Gönülden Nağmeler” adlı program kapsamında verilen konser, TRT Nağme Radyosu’ndan da canlı yayınlandı.

TRT sanatçıları AGÜ’de konser verdi
Konser, Sümer Kampüsü Rektörlük Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Konserde TRT Sanatçıları Nazlı Kanaat ve Alper Dinler sahne aldı. Sanatçılar, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserlerini seslendirdi.
Gerek sahne performansları gerekse seslendirdikleri eserlere kattıkları yorumları ile izleyenlerden bol alkış alan sanatçıların verdiği konser yaklaşık bir saat sürdü.
AGÜ Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran, sanatçılara çiçek vererek onları ve saz arkadaşlarını kutladı.
Prof. Dr. Baran, yapımcılığını Emine Kıraç ve Şaika Erdoğan’ın yaptığı “Gönülden Nağmeler” adlı program kapsamında düzenlenen konserin sonunda sanatçılara, günün anısına teşekkür plaketleri verdi.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.