TRT sanatçıları AGÜ’de konser verdi

Konser, Sümer Kampüsü Rektörlük Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Konserde TRT Sanatçıları Nazlı Kanaat ve Alper Dinler sahne aldı. Sanatçılar, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserlerini seslendirdi.

Gerek sahne performansları gerekse seslendirdikleri eserlere kattıkları yorumları ile izleyenlerden bol alkış alan sanatçıların verdiği konser yaklaşık bir saat sürdü.

AGÜ Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran, sanatçılara çiçek vererek onları ve saz arkadaşlarını kutladı.

Prof. Dr. Baran, yapımcılığını Emine Kıraç ve Şaika Erdoğan’ın yaptığı “Gönülden Nağmeler” adlı program kapsamında düzenlenen konserin sonunda sanatçılara, günün anısına teşekkür plaketleri verdi.

Kurum Haberi

