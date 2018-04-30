TSM konseri büyüledi







“Seyircimiz eşlik etti”

Koro şefi Hatice Öztürk, gazetemize yaptığı açıklamasında şöyle konuştu: “Çiçekler, bal arıları, kelebekler ve kuşların, cıvıltısı her bir yanı sarınca anlaşılır ki, mevsimlerden ilkbahar gelmiştir. Tabi yalnız çiçekler, kelebekler, kuşların cıvıltısından başka yeni aşklarda başlar. Devam eden sevgilerde ise ayrı bir heyecan alır. En romantik anları yaşarsın yağmurun altında ıslanarak. Sonra rengarenk gökkuşaklarıyla eşsiz manzarayı izlersin. Ve vakit Nisan sonunda bir akşam. Biz o akşam bahar rüzgarlarının ılık esintisine birbirinden güzel nameler ekledik. Aşinalar aşk oluverdi. Sevgilinin gülüşüne benzeyen, tanıdık eserlere hep birlikte seyirci eşlik etti. Erguvanlar, laleler, ve sümbüllerin pembe çiçekleri açarken, toprağın yeniden dirilişine şahitlik edip umutla, sevgiyle, huzurla yarınlara müzik nameleriyle yürümenin heyecanı yaşandı.”

Haber Foto; Ufuk Çamdal/ Remzi Yıldırım