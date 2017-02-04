TUHAF OYUNA TUHAF TANITIM

Geçen hafta sonu aralarında ünlü oyuncuların da yer aldığı bir tiyatro eseri sahnelendi. Komedi türünde olan oyunla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı Kültür Sanat Bülteni içerisinde tuhaf bir tanıtım yapılmış.



“Hafta sonu en fazla ne olabilir? Gece 3’te kapınız çalınıp elinde silah, hiç tanımadığınız bir kadın karşınızda, zorla içeri girmek isteyebilir mi mesela? Peki ya o kadını en yakın arkadaşınıza, sevgilinizin arkadaşı olarak tanıtmak zorunda kalabilir misiniz?” gibi ilginç bir giriş ile başlayan tanıtım şöyle devam ediyor; “Fakat bu arada sevgiliniz de onu en yakın arkadaşınızın sevgilisi zannediyorsa ne olacak? Ha unutmadan anneniz ise o kadını sevgilinizin kuzeni olarak biliyor… Ama o kadın, bu söylenenlerin hiçbiri değil ki? Çok mu karıştı kafanız… Bu daha başlangıç.



Devamını merak ediyorsanız, ‘Tuhaf Bir Pazar Günü’ adlı oyuna gelmelisiniz…”



Kayra Şenocak’ın senaryosunu yazdığı oyunun yönetmenliğini İrfan Kangı yapıyor. Oyunun oyuncuları ise şöyle, “Özgür Özgülgün, Ceyhun Fersoy, Bengi İdil Uras, Arzu Oruç, Sibel Tomaç,”



Vatandaş’tan Özgöncü’ye tepki

Hatırlanacağı üzere aynı tiyatro oyununda Ahmet Ceylan isimli vatandaş sosyal medya sitesi facebook üzerinden başından geçen bir olayı anlatarak Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü’ye tepki göstermişti. Ceylan, tiyatroda Özgöncü ile karşılaştığını ve Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan “Neşe'Dert'Aşk” oyununun Kayseri’ye getirilmesi talebini ilettiğini ancak kayıtsız kalan Özgöncü’den hiçbir cevap alamadığını belirtmişti.

Haber: Tunahan Kaya



ÖZEL HABER