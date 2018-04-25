Türkiye'nin ilk ve tek tiyatro festivali başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali’ne katılacak gruplar, bir kortej oluşturarak Büyükşehir Belediyesi’nden Şehir Tiyatrosu’na yürüyüş yaptılar. Okullar, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe sahneleyecekleri oyunların kostümleriyle katıldılar.

Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, bu yıl 13’üncücü yapılacak olan festivale 12 yılda 350 okulun katıldığını ve bu okullarca sahnelenen oyunları yaklaşık 270 bin kişinin izlediğini söyledi. 12 yılda sahnelenen oyunlarda 5 bin liseli gencin oyuncu ya da teknik ekip olarak görev aldığını dile getiren Özgöncü, bu yıl 24 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan festivale yurt dışından Azerbaycan, Gürcistan ve Bosna Hersek ekiplerinin il dışından da Ankara, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Giresun, Erzurum ve Manisa illerinden liselerin katılacağını belirtti. 19’u Kayseri’den olmak üzere 31 okulun festivale katılacağını ifade eden Özgöncü, tiyatro festivalinin bir bayram havasında geçmesi temennisinde bulundu.



Katılan okulların temsilcilerine hediyeler verilmesinin ardından Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali’nin açılış törenine iştirak eden Ünlü Oyuncu Paşhan Yılmazel sahneye çıktı ve tecrübelerini gençlerle paylaştı. Genç tiyatrocuların sorularını da cevaplayan Yılmazel, tiyatroyu er meydanı olarak tanımladı. Dizi ve sinemada bir sahnenin hata yapılması halinde yeniden çekilebildiğini belirten Paşhan Yılmazel, “Ama tiyatroda geriye dönme şansınız yoktur. Tiyatro oyunculuk anlamında en büyük katkıyı sağlayan mecra” dedi. Heyecanını hiç yitirmediğini de dile getiren Yılmazel, “Şimdi yönetmenlik yapıyorum ve oyunculara da ifade ediyorum. Bu iş keyif ve eğlenme işi. Keyif almıyorsanız bu iş olmaz” diye konuştu.

İHA

