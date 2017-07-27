Türkiye’deki gazete ve dergi sayısı azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl içerisinde 6 bin 265 gazete ve dergi yayımlandı. Bu yayınların yüzde 59,7'sini dergiler oluşturuyordu. Gazete ve dergilerin tirajları bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak, bir milyar 705 milyon 225 bin olarak gerçekleşti. Yayımlanan gazetelerin yüzde 90,7'sini yerel yayınlar, yüzde 6,6'sı ulusal, yüzde 2,6'sı ise bölgesel yayınlar oluşturdu. Dergilerin ise yüzde 54,8'i ulusal, yüzde 39'u yerel, yüzde 5,8'i bölgesel yayın olarak çıkış gösterdi.

YAZILARDA SİYASET HEGEMONYASI



Ajans Press'in gerçekleştirdiği içerik araştırmasına göre, siyasi içerikli yazılar geçtiğimiz yıla damgasını vururken siyaseti, ekonomi ve spor haberleri takip etti. Dergilerde ise daha çok sektörel konular gündemde yer alırken, magazin ağırlıklı yayınlar daha çok konuşuldu. Her geçen yıl azalan gazete ve dergi sayıları ise dikkat çekti. 2012 yılında 3 bin 4 olan gazete sayısı 2 bin 527'ye inerken, 4 bin 105 olan dergi sayısı ise günümüz itibariyle 3 bin 738 olarak belirlendi.