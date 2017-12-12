TYB Kayseri “Kültür, Sanat ve Başarı ödülleri” açıklandı

Konuşmasına ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti göstermesine tepki göstererek başlayan Başkan Selim Tunçbilek, “Kudüs bütün insanlığın birikimlerini taşıyan bir belde lakin Filistin toprağıdır. Uluslararası hukuku hiçe sayarak bir yere varacağını sananlar kendi çirkinlikleri sarmalında ve akıttıkları milyonlarca Müslümanın kanı içinde boğulacaklardır. Kudüs’ü barış şehri olmaktan çıkaranlar bunun bedeline katlanmak zorunda kalacaklardır. Kudüs’ü Siyonist emellere kurban edenler kendi güvenlik sorunlarını artırmakta öte iş yapmamaktadırlar. TYB üyeleri ve yazarlar olarak öncelikle BM kararlarına uyulmasını, Terör devleti İsrail’in hukuk tanımaz tutumuna son vermeye, işgal altında tutulan Filistin topraklarından çekilmesi halinde dünya ancak daha güven içinde olabilir.” şeklinde konuştu.







“İnsani çözüm merkezi Ankara…”

İsrail’in terörün en büyük kaynağı haline geldiğinin ve buna son vermesi gerektiğinin altını çizen Selim Tunçbilek, “ABD aldığı bu kararla dünyayı ateş gezegeni haline getirmektedir. İnsanlığın hiçbir sorununa çözüm üretmeyenler insanlığın başına sürekli belalar açmakta, açlık, kıtlık, yokluk içinde kıvranan insanların kanını emen silah tüccarlarının emrinde çalışmaktan vazgeçmelidirler. Biz TYB olarak devletimizin ve hükümetimizin aldığı bütün kararların destekçisiyiz. İnsanlığın yaralarını Ankara dışında saran hiçbir merkez kalmamıştır. Dünyanın neresinde bir sorun varsa insani tek çözüm merkezi Ankara haline gelmiştir. Bu nedenle bu meselenin dünya barışını zedelemeyecek biçimde çözümünü sağlayacak yaklaşımlar üretilmelidir. Kudüs bizim için Mekke’dir, Medine’dir, İstanbul’dur Ankara’dır. Bu meseleye bu merkezde gördüğümüzü dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. 21 . Yüz yıl insanlığın kanından beslenen emperyalistlerin hesap verdiği bir asır olacaktır.” ifadelerini kullandı.



Ödülleri açıkladı

TYB Kayseri Şubesi olarak her yıl verilen “Kültür Sanat ve Başarı” ödüllerinin sahiplerini açıklayan Tunçbilek, ödüle layık bulunan bütün şahıs ve kurumları TYB Kayseri Şubesi adına tebrik ederek, “şehrimizin daha güzel bir belde olması için yeni yılda daha çok çalışıp üretmemizi diliyorum.” dedi.



İşte o ödüller;

Hikaye dalında “Raks-s Mimoza Raks-ı Bülbül” adlı eseriyle Ahmet Sıvacı, şiir dalında “Bende Saklı” adlı eseriyle Burhan Kale, deneme dalında “Okuma Notları” adlı eseriyle Mustafa İbakorkmaz, roman dalında “Kadı” adlı romanıyla, Vedat Ali Tok ödül alırken, Erciyes Dergisi Dergicilik alanında ödül aldı.

Üstün Hizmet Ödülünü ömür boyu yürüttüğü çalışmalarıyla, Muhsin İlyas Subaşı alırken, Vakıfçılık Adnan Şişlioğlu’na Kültür Sanat Özel Ödülü kültür sanata verdiği emekten ötürü İsmail Gökşen’e, Yılın Belediyesi Ödülü; yıllık belediyecilik faaliyeti nedeniyle Kayseri Kültür ve Sanat Destek Ödülü: Kültür sanat alanında yaptığı çalışmaları nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, Kamu Yayıncılığı Ödülü: “Şehir” Kültür Sanat dergisi adlı yayınıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Sanat Destek Ödülü kültür sanat alanında yaptığı çalışmalarıyla Organize Sanayii Bölge Müdürlüğü’ne, Türk Kültürü Hizmet Ödülü, “Maddi Olmayan Kültürel varlıkların tespiti” çalışmaları nedeniyle İsmet Taymuş’a verildi.

Yılın Televizyon Yayıncılığı: “Bunu da Konuşalım” adlı programı ile Nergis Aksoy TV Kayseri, Yılın Kültür Programı Ödülü: “Şehir ve Kültür” programı TV1, Yılın Gazetecilik Ödülü: Akit Gazetesi İç Anadolu Eki ile Hacı Yakışıklı, Kültür Sanat Haberciliği Ödülü: Kayseri Hâkimiyet 2000 Gazetesi kültür Sanat haberleri ile Mustafa Cengiz, Yılın Eğitim Kurum Ödülü; İstem Okulları, Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Medya Kuruluşları Ödülleri: TV KAYSERİ, KENT38, TV1, Kanal 38, KayTV’nin oldu.



“Yeni mekâna taşınıyoruz”

Tunçbilek son olarak ise TYB Kayseri Şubesi’nin kurumsal kimliğini güçlendirmek için bir takım kararlar alındığını, şubenin tam donanımlı bir yere yerleşerek daha sağlıklı ve düzenli çalışmalar yapacağını ve bu mekânı yılbaşından sonra açacaklarını söyledi.

Haber: Tuba Köksal