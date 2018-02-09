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TYB vefat eden üyelerini anıyor

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) kuruluşunun 40.yılında yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kültür sanat etkinlikleri düzenliyor. 40. yıl faaliyetler kapsamında vefat eden üyeleri anmak için özel bir etkinlik gerçekleştirilecek.

TYB vefat eden üyelerini anıyor

Yarın saat, 15.00’da Ankara'daki TYB Genel Merkezi'nde düzenlenecek programa Birliğin kuruluşundan bugüne kadar vefat eden üyelerin aileleri, arkadaşları ve yakınları da katılacak. 

Yâd edilecek 86 üye arasında şu isimler de bulunuyor:

 Muhsin Yazıcıoğlu, Abdurrahim Karakoç, Ömer Lütfi Mete, Mehmet Âkif İnan, Fahrettin Bozdağ, Mustafa Miyasoğlu, Erdem Bayazıt, Orhan Okay, Rıfkı Kaymaz, A. Vahap Akbaş, Yücel Çakmaklı, Fevziye Abdullah Tansel, Mehmet Ali Taşçı, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Seyfeddin Manisalıgil, Nazım Zeyrek, Selahaddin Savcı, Mehmet Aksoy, Sami Ateş, Şevket Bulut, Fikret Çulhaoğlu, Ömer Erturgut, Galip Erdem, Mustafa Arafatoğlu, İbrahim Bozyel, Feramuz Aydoğan, Cinuçen Tanrıkorur, Hasan Ali Kasır, Göktürk Mehmet Uytun, Kaya Özdemir, Nazir Akalın, Yalçın Özer, Burhaneddin Kayhan, Alaaddin Özdenören, Ali Kemal Belviranlı, Zeki Alan, Şevket Beysanoğlu, İsmail Ali Sarar, İsmail Kaya, Ahmet Derin, Cahit Yeşilyurt, Zemçi Çetinkaya, Necdet Konak, Hasan Nail Canat, Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Cavit Kalpaklıoğlu, Ali Nar, M. Akif Albayrak, Yılmaz Baydur, Şükrü Ünalan, Hasan Nail Canat. 

Kurum Haberi
 

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