TYB’de 40. yıl temalı fotoğraf sergisi açıldı

TYB Genel Merkezindeki serginin açılışına, TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Başkan Yardımcısı Ferhat Koç, Mali Sekreter Fatih Gökdağ, TYB Vakfı 2.Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, üye M. Çetin Baydar, yazarlar ve şairler katıldı.

“Fotoğraflar bizi geçmişe götürecek”

Serginin açılışında bir konuşma yapan TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, "TYB' nin 40.kurululuş yıl dönümünü idrak ediyoruz. 40.yılı göreceğimizi bize 40. Yıl önce söyleseler hiç inandırıcı gelmezdi. Şimdi çok şükür bugünlere ulaştık. TYB'nin 40 yıllık bir geçmişi var. Bu 40.yıllın binlerce fotoğrafından ve yüzlerce afişinden seçilmiş örnekler TYB girişinde ve Genç Kahve'de sergiliyoruz. Açılıştan sonra, sergiyi gezerken fotoğraflar bizi geçmişe götürecek. Bu 40 yıl içinde emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra, TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve TYB Vakfı 2.Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz serginin kurdelasını birlikte kestiler.

Katılımcılar, TYB'nin 1978'den beri gerçekleştirdiği faaliyetlerin fotoğraf ve afişlerinden oluşan resimleri tek tek inceleyerek geçmişe yolculuk yaptıklarını ifade ettiler.

Sergi bir hafta boyunca açık kalacak.



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