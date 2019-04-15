Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 14’üncüsü yapılacak olan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali, kortej ve açılış programı ile başladı. Festivalin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocuklara ve gençlere verdikleri önemi vurguladı ve önümüzdeki dönemde tiyatroda profesyonel topluluklar çıkarmak için çalışacaklarını belirtti.

15 Nisan 2019 Pazartesi 16:57