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ÜNLÜ TARiHÇi iLBER ORTAYLI GELiYOR

Ünlü Tarihçi Yazar İlber Ortaylı, Yeni Ufuklar Derneği’nin davetlisi olarak kentimize geliyor. Ortaylı yarın akşam 19.00’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde  "Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Kudüs" konulu konferans verecek. Genel Başkan Prof. Dr. Mustafa Argunşah, 2002 yılından beri Kayseri'de önemli kültür merkezlerinden birisi durumuna geldiklerini belirterek; “Yaptığımız her türlü faaliyetle Türk kültürünü¸ tarihini, edebiyatını, sanatını, kısaca Türk'e ait değerleri yaşatmaya çalışıyoruz“ dedi.

ÜNLÜ TARiHÇi iLBER ORTAYLI GELiYOR

Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah, dernek binasında basın toplantısı düzenleyerek yarın akşam gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kenanoğlu ve Şube Başkanı Orhan Köksal da katıldı.

“15 yılı geride bıraktık”
Genel Başkan Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Yeni Ufuklar Derneği, kurulduğu 2002 yılından beri Kayseri'nin önemli kültür merkezlerinden birisi durumuna geldiğini belirterek; “Yaptığımız her türlü faaliyetle Türk kültürünü¸ tarihini, edebiyatını, sanatını, kısaca Türk'e ait değerleri yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca Kayserili halkının, bu ülkenin iç ve dış her türlü siyasi ve sosyal sorununu davet ettiğimiz bilim ve siyaset insanlarından dinlemesini, doğru konulmuş teşhisler ve yorumlarla doğru bilgilenmesini sağlamaya gayret ediyoruz. 15. yılımızı tamamladığımız bu günlerde yine önemli bir kültür faaliyetini sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyuz” dedi.

Prof. Dr. Argunşah konuşmasının sonunda vatandaşları düzenlenecek etkinliğe davet etti.

İlber Ortaylı’nın yarın akşam 19.00’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde vereceği konferans öncesinde "Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri" kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Yavuz Selim Demirağ, Veli Alkınkaya, Faruk Yaman ve  İlhan Çıtak’a plaket takdimi yapılacak.
Haber-Foto: Ramazan Karakuş
 

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İLBER ORTAYLIKayseri
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