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Ünlü yazarlar okuyucularıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen 3. Kayseri Kitap Fuarı daha ilk gününde büyük bir ilgiyle karşılaştı. Kayseri Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluşan ünlü yazarlar, fuardan övgüyle bahsettiler.

Ünlü yazarlar okuyucularıyla buluştu

20 Ekim tarihine kadar Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde ünlü yazarlarla okuyucularını buluşturacak olan Kayseri Kitap Fuarı’na, beklendiği gibi yine büyük bir ilgi gösterildi. Kayseri Kitap Fuarı daha ilk gününde on binleri ağırladı. Kitap Fuarı’na ilk gün katılan yazarlar arasında Beşir Ayvazoğlu, Mete Yarar, Fuat Kozluklu, Tuğrul İnançer, Nilgün Bodur, Saniye Bencik Kangal gibi isimler de vardı. Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan Beşir Ayvazoğlu, “İnsanı Anlatmak” adlı söyleşisinin ardından Kayseri ve Kitap Fuarı’nı değerlendirdi. Kayseri’nin kültür şehri olduğunu ifade eden Beşir Ayvazoğlu, “Kayseri’nin çıkardığı kültür ve edebiyat insanları bir hayli fazladır. Kitap Fuarı’na daha açılış gününde gösterilen ilgi Kayseri’nin bu konuda daha ileriye gideceğini gösteriyor” dedi.



Kitap Fuarı’na ilk kez katılan Fuat Kozluklu da Adnan Oktar’ı anlattığı “Din Sömürüsü ve Sapkınlık” konulu söyleşinin ardından yaptığı açıklamada Kayseri’nin Anadolu’nun güzide şehirlerinden birisi olduğunu dile getirerek, “Lezzetleri nedeniyle Kayseri’yi ayrıca seviyorum. Cuma günü olmasına rağmen Kitap Fuarı’na yoğun bir ilgi var” diye konuştu.



Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar da önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kitap Fuarı’nın ilk günkü konukları arasındaydı. “Güvenli Bölge” konulu konferansın ardından Kitap Fuarı’nı değerlendiren Mete Yarar, “Her yıl üstüne koyarak gidiyorsunuz. Ne zaman gelsem kurdelesini kesmek de bana nasip oluyor. Yoğun programa rağmen Kayseri Kitap Fuarı’ndan vazgeçemiyorum. Çok başarılı bulduğum birkaç fuardan bir tanesi. Bu yüzden sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Kurumsal

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