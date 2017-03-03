Ustalara Saygı Gecesi’ne ‘Gesi Bağları’ damgası

Türk Halk Müziğinde 40'ıncı yılını tamamlamış sanatçılardan Soner Özbilen, Mustafa Hisarlı ve Yıldız Ayhan İstanbul Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 21'inci Ustalara Saygı Gecesi’nde bir araya geldi.

Büyükçekmece Belediyesi, sanat hayatında 40'ncı yılını tamamlamış Soner Özbilen, Mustafa Hisarlı ve Yıldız Ayhan’ı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 21'inci Ustalara Saygı Gecesi’nde bir araya getirdi. Geceye Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sanatçıların adına düzenlenen gece, arkadaşlarının ve sevenlerinin onlar için yaptığı yorumlardan oluşan video gösterimi ile başladı. Ardından sahneye Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi korosu çıkarak sanatçıların unutulmaz eserlerini seslendirdi. Kimi vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, kimileri de cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Koronun eserleri okumasından sonra sahneye çıkan Mustafa Hisarlı ilk önce küçük saz ile babasından öğrendiği eseri çaldı. Ardından kendi sazını eline alması ile unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Gesi Bağları türküsü ile gönüllerde taht kuran Yıldız Ayhan bastonu ve yardımcısı ile alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. İlerleyen yaşına rağmen ilk eserini oturmadan bastonunu bırakarak seslendirmesi izleyicilerden büyük alkış topladı.

Kendisinin düzenlenen geceye davet edildiği için şok olduğunu ifade eden Yıldız Ayhan, “Ben Ankaralıyım, kocam Kayserili. Tabi ki bütün Türkiye beni dinleyebilir ama buradan böyle bir davet beklemiyordum. Ne kadar çok şaşırdım ve şunu idrak ettim ki sizler ile birlikte ben bu yaşa kadar geldim” dedi.

İHA

