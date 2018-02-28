Y kuşağı, Özdemir Asaf seviyor

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından 7’ncisi yapılan ‘Gençlerin Aşka Bakışı 2018’ konulu anket sonuçlandı. İnternet ortamında gerçekleştirilen ankete 17-27 yaş arasındaki 831 üniversite öğrencisi katıldı. Aşkın anlamı, aşk için nelerden vazgeçilebileceği, en sevilen aşk şiiri, şarkısı, filmi, dizisi gibi soruların cevaplandığı anketin sonuçları dikkat çekti. Yıllar içinde gençlerin aşka bakışının değiştiği görüldü. 2006 yılında gençlerin yüzde 12’sine göre aşkın tanımı ‘sevgi’ iken, bu oran son ankette yüzde 41.1’e yükseldi. Ankette bir diğer dikkat çekici sonuç ise gençlerin aşk için yapılabilecek en büyük çılgınlık sorusuna verdikleri yanıt oldu. Soruya gençlerin yüzde 51’i ‘tüm hayatımdan vazgeçmek’ cevabını verdi.

Anketi değerlendiren Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz, yıllar içinde gençlerin aşka yüklediği anlamın değiştiğini belirterek, “2006 yılında gençler aşkın anlamını yüzde 12 oranında ‘sevgi’, yüzde 6 oranında ‘tarifsiz duygu’, yüzde 5 oranında ‘tutku’, yüzde 3 oranında ‘acı-tatlı’, yüzde 1 oranında ‘güven-para’ olarak tarif ederken, 2018 yılında gençlerin yüzde 41.1’ine göre aşk ‘sevgi ve saygı’, yüzde 31.2’sine göre dünyanın en tatlı mutluluğu; yüzde 12.2’sine göre ise kalp ağrısı” dedi.







Gençlerin yüzde 36.5’i aşkını davranışlarıyla belli ediyor

Prof. Dr. Güz, 2006 yılında gençlerin sevdiklerine ilan-ı aşk etmek için yüzde 67 oranında ‘söz’ü yani yüz yüze iletişimi tercih ettiğini söyleyerek, “Son ankette gençlerin yüzde 36.5’i aşık olduğu kişiye hislerini davranışlarıyla belli edeceğini belirtti. 2016’da gençler, hislerini yüzde 25 oranında telefon aracılığıyla iletmeyi tercih ederken, 2017’de aracılı iletişim yüzde 14.2 ile en az tercih edilen seçenek oldu” diye konuştu.



‘Aşk için hiçbir şeyden vazgeçmem’

2018 yılı sonuçlarına göre; gençler aşık oldukları kişi için bir çılgınlık yaparak tüm hayatlarından vazgeçebileceklerini söyleseler de, aşık oldukları kişi için sahip oldukları hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyorlar. Ankette gençlere, aşık oldukları kişi için ‘Ailenizden mi, paradan mı, okuldan mı/işten mi vazgeçersiniz?’ diye sorulduğunda, gençlerin yüzde 42.9’u hiçbirinden, yüzde 31’i paradan cevabını verdi. Gençlerin yüzde 49.2’si ilk aşklarını 16 yaşın altındayken yaşarken, şu anda birine aşık olduğunu ifade eden gençlerin oranı yüzde 46.2. Aşık oldukları kişi ile bir çılgınlık yaparak gizlice evlenebileceklerini söyleyen gençlerin oranı yüzde 17.8.



En güzel hediye: el emeği bir eşya

Ankete katılan gençlerin yüzde 46.2’sine göre aşık oldukları kişiye verilebilecek en güzel hediye el emeği bir eşya. Gençlerin yüzde 13.4’üne göre ise aşık olunan kişiye verilebilecek en güzel hediye ‘kitap’. Çiçek ise verilebilecek en güzel hediyeler arasında yüzde 6.5’luk oranla üçüncü sırada yer aldı.







En beğenilen aşk şiiri: Lavinia

Gençlerin en beğendiği aşk şiiri yüzde 26.4’lük oy oranıyla Özdemir Asaf’ın ‘Lavinia’ isimli şiiri oldu. 2017 yılında en sevilen şiir olan Ahmet Arif’in ‘Hasretinden Prangalar Eskittim’ isimli şiiri, bu yıl yüzde 24 oranında oy alarak ikinci sıraya geriledi.



En beğenilen aşk şarkısı: Tarkan, Beni Çok Sev

Gençlerin en beğendiği aşk şarkısı bu yıl yüzde 17.6 oranıyla Tarkan’ın söylediği ‘Beni Çok Sev’ isimli parça olurken, Ersay Üner’in ‘İki Aşık’ ve Sıla’nın ‘Muhbir’ isimli parçaları yüzde 14.4’er oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.



En beğenilen aşk filmi: Tatlım Tatlım

Üniversite gençlerinin en beğendiği aşk filmi ise Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği Gupse Özay, Çağlar Çorumlu’nun oynadığı ‘Tatlım Tatlım’ oldu. Gençler yüzde 21.7 oy oranıyla Tatlım Tatlım filmini seçerken, Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci’nin oynağı ‘Acı Tatlı Ekşi’ yüzde 21.3 oranıyla ikinci sırada yer aldı. Mert Baykal’ın yönettiği ve başrollerinde Murat Boz, Aslı Enver ve Burak Özçivit’in yer aldığı ‘Kardeşim Benim’ ise yüzde 20’lik oyla üçüncü oldu.



En beğenilen aşk dizisi: Fİ

En beğenilen aşk dizisi yüzde 19.5 oy oranıyla son dönemin fenomen dizisi Fİ olurken, en beğenilen aşık çift yüzde 25.8 oranıyla Poyraz ve Ayşegül oldu. Kiralık aşk dizisi yüzde 14.3 oranıyla en beğenilen ikinci dizi olurken, dizinin karakterleri Ömer ve Defne de yine yüzde 31.1 oranıyla en beğenilen karakterler arasında ikinci sırada yer aldı.

Kurum Haberi

