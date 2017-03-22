Yazarlar Birliği Aşık Veysel'i anma etkinliği düzenledi

Program hakkında bilgiler veren Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, etkinliğin Yazar Okulu Programı kapsamında düzenlendiğini belirterek, “Bugün bildiğiniz gibi Dünya Şiir Günü ve Aşık Veysel’in ölüm yıldönümü. İkisini bir arada Yazar Okulu öğrencilerimizle Kayserili şairlerin şiirleri ve okul öğrencilerinin şiirlerinden oluşan bir şiir dinletisi programı yapacağız. Yazar Okulu öğrencileri kendi şiirlerini okuyacak. Yine tanınmış şairlerin şiirlerini okuyacaklar, Aşık Veysel’i yad etmiş olacağız” diye konuştu.

Programda Yazar Okulu öğrencileri Kayserili şairlerin ve Aşık Veysel’in şiirlerini seslendirdi. Programa Melikgazi Belediyesi Basın-Yayın Müdürü Faruk Yaman, okul öğrencileri ve davetliler katıldı.