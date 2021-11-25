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YAZARLAR BİRLİĞİ KAYSERİ ŞUBESİ YENİDEN KURULUYOR

18 Mart 2021 tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi tarafından Fesih karar verilen Kayseri şubesi yeniden kuruluyor.  Bu kapsamda Kayseri'de ikamet eden şair ve yazarlarımıza; 18 Aralık 2021 tarih ve 2021 /105 sayılı yazısı ile Kayseri şubesini kurma yetkisi verilmiştir. Şube üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır.

YAZARLAR BİRLİĞİ KAYSERİ ŞUBESİ YENİDEN KURULUYOR

 Mehmet Hüsrevoğlu, Ahmet Taş, Profesör Dr Şahin Güven, Dr Ali Akgün, Rıfat Yörük, Mehmet Ayman, Kadir Karaman, Rafet Ural, Yusuf Kartal .

Şube kurucu üyeleri 21 Kasım 2021 tarihinde Kayseri Öğretmen evinde ilk toplantısını yaparak resmen göreve başlamıştır. Bu toplantıda şehrimiz kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmak için uygun bir yer arayışına başlanması, 3 Aralık'ta başlayacak olan Kayseri kitap fuarında temsil edilmesi, yazarlarımızın bir araya getirilmesi ve kültürel etkinliklere ivedilikle başlanması kararlaştırılmıştır.

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
Yazarlar BirliğiKayseri
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