YAZARLAR BİRLİĞİ KAYSERİ ŞUBESİ YENİDEN KURULUYOR

Mehmet Hüsrevoğlu, Ahmet Taş, Profesör Dr Şahin Güven, Dr Ali Akgün, Rıfat Yörük, Mehmet Ayman, Kadir Karaman, Rafet Ural, Yusuf Kartal .

Şube kurucu üyeleri 21 Kasım 2021 tarihinde Kayseri Öğretmen evinde ilk toplantısını yaparak resmen göreve başlamıştır. Bu toplantıda şehrimiz kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmak için uygun bir yer arayışına başlanması, 3 Aralık'ta başlayacak olan Kayseri kitap fuarında temsil edilmesi, yazarlarımızın bir araya getirilmesi ve kültürel etkinliklere ivedilikle başlanması kararlaştırılmıştır.