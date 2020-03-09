Yeni Kütüphane Yakında Hizmete Girecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı anda 500 kişiye hizmet verecek olan ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin son katında yapımı devam eden kütüphanenin son aşamaya geldiğini ve yakında hizmete gireceğini açıkladı.

09 Mart 2020 Pazartesi 14:10