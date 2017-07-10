Yeni Sancarlar Türk Kültür Evi’nde yetişecek!

Türkiye’ye 2015 yılında Nobel gururu yaşatan dünyaca ünlü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Amerika’ya ilk gittiği yıllarda yaşadığı zorluklardan ilham aldı ve ABD’ye yeni gidecek Türklere yol gösterici olması için 2008 yılında Chapel Hill, North Carolina’da Türk Kültür Evi kurdu.

2007 yılında Koç Vakfı Yılın Bilim Adamı ödülünü verdi. Bu ödül ile Aziz - Gwen Sancar Vakfı’nı (AGSF) kurdu. 2015 yılında Nobel Kimya ödülünü kazandıktan sonra, Nobel Kimya Ödülü’nün tamamını kullanarak ve Türkiye ve Amerika’daki Türk dostları ve işadamlarının da desteği ile Türk Kültür Evi’nin kapasitesini arttırmak için Okul kampüsüne çok yakın, ana cadde üzerinde yen bir arazi satın aldı.

9 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Türk Kültür Evi, toplamda 1100 metrekare kapalı alana sahip olacak. Türk Kültür Evi’nin ana salon zemini, ıslak alanları, binanın girişi ve arka bahçesi ve dış cephesi Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından sağlanacak Türk mermeri ile kaplanacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği ayrıca, Türk Kültür Evi’nin bahçesine Atatürk ve Piri Reis heykelleri yaptıracak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya beraberinde; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Çınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çelikkol ile birlikte Türk Kültür Evi Projesi’nin detaylarını mimarlarla görüşmek ve Prof. Dr Aziz Sancar'ı laboratuarında ziyaret etmek amacıyla ABD'nin Kuzey Karolina eyalatine bir seyahat gerçekleştirdi.









Mimarisinde ilk TBMM binasından esinlenildi

ABD’de okuyan Türk ve yabancı öğrencileri bir araya getirecek mimarisinde ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının mimarisinden esinlenilen Türk Kültür Evi’ne destek olmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bu projede yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti.

Bilimsel çalışmalarını ABD’de sürdüren Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’nü kazanarak Türk gençlerinin hedeflerinin çıtasını daha yukarı taşıdığının altını çizen Kaya, “Aziz Sancar bilim adamı kimliğinin yanında büyük bir Türkiye aşığı. Türk Kültür Evi Projesi bu sevginin ete kemiğe bürünmüş hali. Türk Kültür Evi’nin daha ihtişamlı hale geleceği bu projeye bizim de katkı sağlamamıza olanak sağladıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Türk Kültür Evi’nde kalacak gençlerimizde de Aziz Sancar gibi değerli bilim insanları olarak yetişecek ve insanlığa hizmet edecek” diye konuştu.

İki ayrı bina olarak inşa edilecek olan Kültür Merkezi ve iki katlı müstakil misafirhane olarak tasarlandı. Kültür Merkezinde Turkçe derslerinin verileceği derslikler, ebru sanatı, resim derslerin verileceği etkinlik alanları, Atatürk ve Türk Kültürün anlatan yazılı ve görsel yayınların yer alacağı bir kütüphane, Kütüphanenin bir bölümünde el işçiliği ile hazırlanmış Mardin Taşları ve Aziz Sancar'ın çocukluğunun geçtiği evin temsili bir bölümü, Amerikalı bayanlara Türk yemekleri kursunun verileceği bir mutfak, Türk öğrencilerin vakit geçirebileceği çay odası ve Türk Amerikan derneklerin ofisleri yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti tarafından North Carolina Fahri Konsolosu ilan edilen Gwen Sancar’ın da bir çalışma odası olacak.



Müstakil Misafirhane binasında ise 8 ile 10 öğrenci isterlerse aileleriyle birlikte kalabilecekler. Modern Türk izleri taşıyacak projede tavanda güneş enerjisi panelleri olacak. Güneş enerjisi panelleri ile Kültür Evi'nin ihtiyacı olan enerji tamamen doğadan sağlanacak. Hafif meyilli bir alanda inşa edilecek proje de yukarıdan aşağıya doğru akan sular 250 tonluk depoda tutularak kanalizasyona verilmek yerine tekrar bahçe sulaması ve tuvaletlerde kullanılacak Binanın arka tarafında ise Türk Kültürü'ne ilişkin etkinliklerin gerçekleştirileceği bir bahçe ve bahçe içerisinde 200 kişilik kapasiteli bir açık hava etkinlik alanı yapılacak. Türk Kültür Evi’nin inşa edileceği Chapell Hill Bölgesi'nin çok fazla yağış alması sebebiyle bina dış cephe kaplamalarında kullanılacak mermerlerde yağmur sularında etkilenmeyen satin lak isimli özel bir yüzey cilalama işlemi uygulamaya karar verdik. Söz konusu yüzey işlemi neticesinde binanın dış cephesi yıllarca ilk günkü yeniliğini koruyacak.”



Bahçeye Atatürk ve Piri Reis heykelleri yaptırılacak

Türk Kültür Evi’nin arka bahçesine konulmak üzere Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Amerika’nın yer aldığı ilk Dünya haritalarını çizen ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınan, Osmanlı denizcisi ve kaptanı Piri Reis'e ait 2 adet heykel yaptıracaklarını anlatan Kaya, “Söz konusu heykellerin yapımını gerçekleştirecek heykeltraşları Ege Maden İhracatçıları Birliğimizce düzenleyeceğimiz bir yarışma ile Aziz ve Gwen Sancar Vakfı ile birlikte belirleyeceğiz. Ayrıca Kültür Evi projesini gerçekleştiren mimarlarımızı 2018 yılı Mart ayının sonunda İzmir'de gerçekleştirilecek Marble Uluslarası Doğaltaş Fuarı'na davet ettik. Amerikalı mimarları söz konusu fuar ziyaretlerinde Türk Doğaltaşları hakkında bilgilendireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.



Türk Kültür Evi desteklerle kurulacak

Aziz ve Gwen Sancar Vakfı, Türk Kültür Evi’nin yapımında kurum ve kuruluşların desteğini kabul ediyor. Türk Kültür Evi’nin yapımına destek olmak isteyenler için Aziz ve Gwen Sancar Vakfı’nın hesap numaraları aşağıda yer alıyor;

Türkiye İş Bankası (Istanbul - Ayaspaşa Şubesi)

AZİZ VE GWEN SANCAR VAKFI

IBAN: TR20 0006 4000 0011 0050 5026 02 (TL)

IBAN: TR80 0006 4000 0021 0050 5850 34 (US$)

IBAN: TR90 0006 4000 0021 0050 5850 48 (Euro)

Daha detayli bilgi icin: http://sancar.org/

https://www.facebook.com/CarolinaTurkEvi.AGSF

https://twitter.com/AzizGwenSancar

https://www.youtube.com/channel/UCr9XGolSZhZmA1pMwr4QGfg

(Kurum haberi)