Yeraltında klasik Türk Müziği konseri

“Camlarda Nakışlar” isimli konser, 17 Mart Cuma akşamı saat 20:00’de gerçekleştirilecek. İzlemek isteyenler 0 384 511 23 74 no’lu telefondan rezervasyon yaptırabilecek.

Tübâ Akyol

1973 yılında Samsun’da doğdu. Samsun Ondokuzmayıs Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatlar Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Musikiye küçük yaşlardan itibaren, hafız olan annesinin güzel sesinden etkilenmesi ile birlikte ilgi duymaya başladı. Lisede okuduğu yıllarda Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuarı’na devam etti. Aynı yıl Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda ses sanatçısı statüsüyle göreve başladı. Beş yıl bu toplulukta görev yaptıktan sonra, sırasıyla İzmir ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Koroları’na geçici görevle görevlendirildi.

Samsun’da koro faaliyetlerinin yanı sıra, müzik çalışmalarına Murat Salim Tokaç’la devam ederek kendisiyle pek çok eser meşk etti ve onun sanat yönetmenliğini yaptığı, yurt içi, yurt dışı konserler, TV programları ve CD çalışmalarında görev aldı.

Yine sanat yönetmenliğini B. Rehs Sağbaş’ın yaptığı Lalezar Topluluğu ile CRR konser salonunda konserlere iştirak etti. Selam Sağbaş’tan feyz aldı.

2007 yılında kurulmuş olan, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na naklen atandı. 1 Haziran 2016’da “Estin efil efil…”adlı ilk solo albümü Yenikapı Müzik tarafından yayımlandı. Halen çalışmalarına Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda devam etmektedir.

N. Oya Levendoğlu Öner

1974 yılında Seydişehir’de doğdu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi

Bölümünden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl bu üniversitede yüksek lisans eğitimine başladı

ve Türkiye’nin “ses fiziği” alanında tanınmış bilim adamlarından olan Prof. Dr. Ayhan

ZEREN ile çalıştı. 1996’da Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma

Görevlisi olarak atandı. 1998-2002 yılları arasında doktorasını yapmak üzere Gazi

Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na görevlendirildi. Prof. Dr. Cihat CAN

danışmanlığında yürüttüğü “XIII. Yüzyıldan Günümüze Kadar Varlığını Sürdüren Makamlar

ve Değişim Çizgileri” isimli tezi ile bu programdan 2002 yılında mezun oldu ve Erciyes

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’ndeki görevine geri döndü. 2003 yılında

Yardımcı Doçent, 2006 yılında Müzik Bilimleri alanında Doçent ünvanını aldı. Eğitim hayatı

boyunca Türkiye’nin önde gelen ud sanatçılarından olan Prof. Dr. Gülçin Yahya ve Prof.

Mutlu Torun ile çalıştı. Akademik çalışmalarına devam ederken icracı özelliğiyle de yurt içi

ve yurt dışında ud sanatçısı olarak konser ve resitaller verdi. 2005 yılında “Oda Orkestrası

Eşliğinde Ud ve Makamsal Ezgilerimiz” adlı projesi kapsamında Münir Nurettin Beken

tarafından bestelenen Ud Konçertinosu’nu dünya prömiyerini İstanbul Oda Orkestrası

eşliğinde Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçekleştirdi. Sanatçı tarafından yürütülen

projenin ürünü olan bu konçertino, Türkiye’nin ilk ve tek Ud Konçertinosu’dur. Aynı isimli

bir de Cd çalışması bulunan Levendoğlu Oner, geleneksel perdeleri modern tınılarla

birleştiren bir icra stiline sahiptir. Halen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde

öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. (Kayseri Gündem)

