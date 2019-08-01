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YILMAZ TÜRK MARŞI'NIN TAŞ PLAĞI

Melikgazi Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Faruk Yaman, kütüphanesine ve koleksiyonuna nadir bir eser daha kazandırdı.

YILMAZ TÜRK MARŞI'NIN TAŞ PLAĞI

Faruk Yaman koleksiyonuna kazandırdığı taş plak hakkında şu açıklamaları yaptı: “Hem Cumhuriyet tarihi, hem istiklal marşı tarihi hem de Türk Siyası Tarihi için önemli bir belgeyi daha Faruk Yaman Kütüphanesine ve Koleksiyonu'na kazandırdım. 1921 yılında İstiklal Marşı yarışması için Kazım Karabekir Paşa tarafından yazılan şiir ve sonrasında yine paşa tarafından bestelenen ve güftesi yapılan Yılmaz Türk Marşı'nın taş plağını alarak koleksiyonuma kattım. Son derece nadir olan ve bulunan Almanya'da baskısı yapılan bu taş plağın sözleri ve yetim çocuklarına ilişkin kayıtlarını internet sitelerinde bulabilirsiniz. Son derece saygın ve ciddi bir müzayede evinden aldım. Fiyatını sormayın.” 

Haber Merkezi

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