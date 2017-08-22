‘Yüreğimize Sığınanlar’ fotoğraf sergisi

BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte serginin açılış kurdelesini kesen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, 1930'lardan günümüze dünyanın dört bir yanından can güvenliği endişesi, asimilasyon tehdidi ve baskılardan kaçarak ülkemize gelen, milyonlarca insana, "Yüreğimize Sığınanlara" ait görsel arşivi inceledi.

Konuşmalar sonrasında Suriyeli 12 çocuktan oluşan "Barışın Sesi" korosu mini bir konser verdi. Program aile fotoğrafıyla son buldu.​

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