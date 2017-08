Kurbanın felsefesi

Kurban islamın şiarlarından, işaretlerinden görsellerindendir. Müslümanlığın sembollerindendir. Önce inanç, sonra ibadet, sonra eylem, sonra gelenek, sonra kültür, sonra örftür. Kurban faaliyeti kasaptan et almak faliyeti değildir. Ve asla kasaplık faaliyetine benzememelidir.

Abdestli olmak... Hayvan kesilirken orada hazır bulunmak. Dua etmek ve besmeleden önce veya sonra: İbrahim peygamberin duası “Umirtu ve ene mine'l-müslimîn." Yani; ”Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım"

"Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım" demek...

Tekbir ve tehlil getirmek.... şükretmek.... duygulanmak, 2 rekat namaz kılmak... Kurban günlerin çekim merkezidir. Toplanma alanıdır. Duygusal ve sorumlu zaman dilimleridir... birliktir dirlikltir; Kurban.. en yakınından en uzağını hatırlamaktır; hatta kıtalar ötesini...

Kurban kavramı bize neyi anlatır?

Garib: yakın olmak. Kurb : Sufilere göre kurb ibadetlerle ve taatlerle Allah’a yakın olmak. Kurban: Arapçada madi ve manevi her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatacak bir anlam yelpazesine sahip olan KURBAN; dini terminolojide kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi; özel olarak da Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet (gurbet) amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Aslında Allah’a yakın olmak için yapılan tüm faaliyetlerin (ibadet, itaat ve eylem) adıdır; kurban... İşte Allah için bir hayvanı boğazlamak da onlardan biridir.

Sacrifice: Batı dillerinde; kutsamak, bir nesnenin tanrıya sunularak kutsal hale getirilmesi. Udhiyye / Dahiyye: islami literatürede ibadet amacıyla kesilen hayvana verilen isim. Zebiha: eti için kesilen hayvana verilen isim. Udhiyye: adlandırması hayvanın kurban bayramında kuşluk vaktinde (duha) kesilmesi ile açıklanır. Nesike, nusük, mensek, hedy ve nahr; özelde kurbanı ifade eder. Kurban: Tabbudi, mali ve sosyal bir ibadet. Çerçevesi hadislerle çizilmiştir. “Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse mescidimize yaklaşmasın.” Kurban yükümlülüğü; Müslüman olmak, akıl-baliğ olmak, Yolcu olmamak, Nisap miktarı mala sahip olmak…

Kur’an kurbandan bahseder mi?

Kur’an bir çok ayetinde kurbandan söz eder. İlk insan ve ilk peygamber Adem (as) çocuklarından Habil ve Kabil’i kurban olayı üzerinden anlatır. Bu olayı masalımsı değil gerçekler üzerinden değerlendirerek düşünmemizi ister. Bu ayette ana tema şu olsa gerek: “Allah müttakilerin (ona saygılı davranan ve emirlerini yerine getiren) kurbanını kabul eder.” Öyleyse kurbanların kabulü onu sunanların kalp, zihin ve davranış biçimlerine bağlıdır.

Kurban denilince şüphesiz ki akla Hz. İbrahim gelir. Onun İsmail’i adaması ve adanması; bir inanç ve eylem tasavvuru oluşturur. O şöyle der “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." Ve bir dünya oluşturur. Yani müslüman nasıl olunur gösterir.

Musa peygamber ve kavmi ile ilgili kurban kesme olayından da söz eder; Kur’an. Ama nedense Musa’nın ve kavminin kurban olayı, müslümanlar arasında pek gündeme alınıp; sosyo-psikolojik bir değerlendirmeye tabi tutulmaz. Halbuki iman / inanç açısından çok önemlidir. Samiri’nin girişimi zinet eşyalarından / altın buzağı şeklinde tapınılan bir put yapması ve yıllar sonrası o kavme Musa’nın diliyle “muhakkak ki Allah size bir buzağı kesmenizi emrediyor.” “Sarı renkli.” Evet, satır araları okunması ve anlamlandırılması gereken bir yaklaşımla!

İnsanlık tarihinde ve modernist algıda kurban

Aslında kurban insanın yaratılış kodlarında var olan bir değerdir. Allah’a sunulunca ibadet; bir başkasına ya da kendine sunulursa şirk ortaya çıkar. Semavi din anlayışlarında kurban Allah’a sunulur. Ancak felsefi, kabilevi ve eski medeniyetlerde insanların kurban edilmesi; tanrılara ya da krallara sunulması söz konusudur. Dinin bireysel ve toplumsal hayattan uzaklaştırılması yani seküler toplumlarda başka bir ifadeyle modernist algıda da kurban varlığını devam ettirmektedir. Modernizmin bağlıları ve egemenleri; kendi kodlarından olmayan insanları; kendi haz ve hızları için kurban edinmekten kaçınmamaktadırlar. Onları köleleştirmekten ve öldürmekten zevk almaktadırlar. Afganistan’ı bomlayan Amerikalı pilotların şu ifadesi dünya kamuoyuna yansımıştı: “Her attığım bombayla cinsel doyuma ulaşıyorum.” Ayrıca Amerika’nın Irak işgalinde katil askerlerinin “çölde hindi avına çıktık” gibi sözleri; kurban olayının bir başka ifadesidir. Modernist insan tanrıya sunması gereken kalp, zihin ve davranış biçimlerini kendine sunmakta; kurban faaliyetini kendine dönük / kendisi için yapmaktadır.



Hz. Peygamber’in (SAV) kurban anlayışı



Hz. Peygamberin kurban anlayışı; aldanma ve aldatılma hikayeleri üzerine kurulu değildi. Keseceği kurbanlığı et hesabı üzerine değerlendirmezdi. Market veya kasaptan et siparişi verir gibi evine Kurban bayramında et girmezdi. Bayram günlerini sayfiye yerlerine ve deniz kenarlarına dönük günler olarak görmezdi.

İbadet ve kabul olunma duası ve endişesi (havf ve reca) içerisinde; adanma /adayış ruh halinde; “rabbin için namaz kıl kurban kes” emri boyutunda ve kurbanın ibadet, sosyal, siyasal ve ekonomik boyutunu işaret eden şu güzel sözleri “Kurban kesecek güçte olduğu halde, kesmeyenler mescidimize yaklaşmasın” çerçevesinde bir kurban anlayışı; işte peygamberi anlayış.