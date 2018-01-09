Marius Sumudica’nın zor anları 09 Ocak 2018, 15:36 318 Görüntülenme



Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kukesi ile oynanan hazırlık maçını saha kenarında takip ederken bir anda boşluğa düştü. Tecrübeli çalıştırıcı şans eseri yaralanmazken hiçbir şey olmamış gibi düştüğü yerden maçı takip etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.