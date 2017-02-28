Marsilya’da esir düşen Kayserililer!

Bundan tam 104 sene önce, o zamanlar Osmanlı’nın Kayseri sancağı olan bölgemizin Develi nahiyesinden 9 kafadar, nerden esti bilinmez Arjantin’e çalışmaya giderler. Birkaç ay sonra Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e varırlar ve çalışmaya başlarlar.

Sonra 1‘nci dünya savaşı çıkar ve bir şekilde Osmanlı’nın seferberlik ilan ettiğini duyarlar ve buna katılmak üzere Arjantin’den bir gemiye atlayarak ülkelerine hareket ederler. Bir ay sonra Fransa’ya varırlar. Ancak gemiden diğer yabancılar indirilmekle beraber bu 9 Develili bekletilir, sonra da Fransız polisi tarafından teslim alınıp neticesinde hapse atılır. Oradan da esir kampına Korsika’ya gönderilirler.

Çünkü bunlar Arjantin’den çıkıp da ülkelerine gelene kadar Fransa ile Osmanlı devletleri birbirine savaş ilan etmişlerdir ve bu 9 Osmanlı vatandaşı da, bu tarihte Fransa topraklarına girdiği için Marsilya’da, savaş esiri olarak alıkonulurlar. Çile de bundan sonra başlar zaten.

Bu 9 kişi, Fransa’da o esir kampından bu esir kampına dolaştırılır, durur. Lakin yabancı dilleri de olmadığı ve Fransızca dışında mektup yazılmasına da izin verilmediği için kimseye dertlerini anlatıp seslerini duyuramazlar. Nihayetinde bir Alman savaş esiri vasıtasıyla İsviçre’nin Osmanlı elçisi Fuad Selim beye ulaştırılır. Ama bundan da bir sonuç alamazlar. Tam 4,5 sene sonra 18 Ocak 1919’da Paris’teki Barış Konferansı’na gelen Osmanlı temsilcisi Damat Ferit Paşa’ya da bir mektup ulaştıran bu 9 Develili bir türlü özgürlüklerine kavuşamazlar.

Sonrasında ne olur bilinmez çünkü Osmanlı arşivlerinde, gönderdikleri bu iki mektuptan sonra başka bir şey çıkmaz ve bu nedenle akıbetleri de belli değil. Peki kim mi bunlar; işte o zaman soyadları olmayan şekliyle isimleri şöyle;

Kayseri Sancağına tabi Develi kazası ahalisinden Ali İsmail, Hüseyin Mustafa, Mehmed Mehmed, Beyzade Osman, Hacı İbrahim, İbrahim Halil, Muhsin Mehmed, Ali Mehmed, Durmuş Mehmed.

O zaman mektup gönderdikleri ve adeta açık hava esir kampı gibi tutuldukları otelin adresi de bu, Anton Fareş Hotel Du Mout Libon Magenod Caddesi 30-38 Marsilya.

Şimdi Kayseri Valiliği ve Develi Kaymakamlığı’na düşen, bu 9 kişinin akıbetini öğrenmek ve haklarını bugün itibariyle alabilmek için bunların ailelerine ulaşmak ve ailelerine gelen bilgi varsa bunlarla da birlikte, uluslararası bir dava açıp, bu kişilerin oralarda haksız yere geçen 4,5 senelik tutukluluk halinin tazminatını her biri için küffardan (Fransa) almak…

Yaparlar mı, bunu iş edinirler mi bilmem ama mesela eli boş ya da vatansever bir avukat da aynı işi yapabilir…

Ben üstüme düşeni yaptım ve 104 yıl sonra ele geçen mektupların hikayesini, taleplerini ve isimlerini yazdım…

Vebal benden gitti...