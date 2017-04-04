Medine-Kayseri hattı
Medine’de ikamet etmeye başlayalı 7 ay oldu. Buranın havasına suyuna alıştık sayılır. Medine’nin havasını teneffüs etmek insanı farklı ortamlara götürüyor. Ama bazen ortaya çıkan kum fırtınaları geçekten zor anlar yaşamaya sebep oluyor. Özellikle nefes almakta zorluk çekince müthiş bir baş ağrısı yaşıyorum. Kum fırtınası kar fırtınasına da benzemiyor. Gerçekten insanın nefes almasını zorlaştırıyor. Tam ortasında kaldığımız söylenemez ama uzaktan da olsa insanı etkilediğini hissediyorsunuz.
Gelelim Medine’de yaşayan Kayserililer meselesine. Ekim ayında gazetemizde Medine İzlenimleri yazı dizisini kaleme almış ve sekiz sayı devam eden bu yazı dizisinde Medine’yi çeşitli yönleriyle anlatmaya çalışmıştım. Sömestr tatili için Kayseri’ye geldiğimde Kayseri Lisesi’nin içinde açılan Milli Mücadele Müzesi’nde değerli ağabeyim Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Basın Danışmanı Yusuf Yerli bana farklı bir ufuk açtı. Medine’ne uzun yıllar yaşamış olan Kayserili Salih amcadan bahsetti. Salih amcanın geçtiğimiz yıl vefat ettiğini fakat çok tanınan ve bilinen bir isim olduğundan bahsetti. Salih amcanın Medine’ne çok uzun yıllar bulunması hasebiyle Medine ile ilgili çok değişik anılarının olabileceğini söyledi. Ben de Medine’ye dönünce Salih amca ile ilgili bilgileri soruştururken farklı bir şeyi keşfettim. Evet Salih amca Medine’de uzun yıllar yaşamış Kayserili bir şahsiyetti ancak onun gibi daha onlarca isim vardı Medine’de yaşayan. Bu kişiler arasında Medine’de 25 yıl yani çeyrek asırdan fazla ikamet edenler vardı. Bunların hayat hikayeleri de gerçekten üzerinde çalışılmaya değerdi. Fırsat buldukça bunlarla temasa geçmeye ve kendilerinden buradaki hikayelerini dinlemeye karar verdim.
Medine’de Resulullah Efendimizin yanı başında geçen ömürler. Evet, oto tamircisi Yaşar ustadan, lokanta işleten Şakir ustaya varıncaya kadar birçok isim vardı çeyrek asrını doldurmuş olan... Bu isimlerin buradaki hayatlarını kayıt altına almak, yaşadıklarını, hatıralarını kaleme dökebilmek beni gerçekten heyecanlandırdı. Umarım kafamda planladığım bu hedefimi gerçekleştirme fırsatı bulurum. Yüce Allah nasip ederse bu kaleme aldığım kişilerin Medine’deki hayat hikayelerini bir şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum. Bu belki burada yaşayan Kayserililer için bir ilk olacak. Daha önce başka bir şehirden böyle bir çalışma yapan oldu mu bilmiyorum. Olduysa bile bizimki Kayserili olarak Kayseri’ye böyle bir hizmet olur. Eğer başka bir çalışma da olmadıysa şehrimize ve başka şehirlerden insanlarımıza da bir örnek bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Nihayetinde Medine’de bunca yıl yaşamış olan insanların bu kutsal belde ile ilgili hatıraları hemşehrileri tarafından ilgiyle okunur diye düşünüyorum. Belirttiğim gibi burada Kayserili olarak işyeri olan, çalışan birçok isim var. Bu isimlerin Medine ile ilgili kendi hissettiklerini, düşüncelerini aktarmalarının buralarını görmek isteyen insanlar için de faydalı bilgiler sunacağına inanıyorum. Umarım böyle bir çalışma sadece düşüncede kalmaz ve hayata geçirmek nasip olur inşallah. Vesselam.
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