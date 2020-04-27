Melikgazi Belediyesi ve Başkan Palancıoğlu Neler Yapıyor?

Kocasinan Belediyesi ve Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile başladığım Belediyelerin Koronavirüs günlerden yaptığı çalışmalar ile ilgili yazıma Büyükşehir, Talas, Hacılar derken Melikgazi Belediyesi ve Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile devam ediyorum.
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Bildiğiniz gibi Mustafa Palancıoğlu Talas Belediye Başkanlığı döneminde oldukça başarılı çalışmalar yapmış ve Melikgazi’de de bu başarısını sürdüren bir isim. Kayseri’nin nüfus açısından en büyük ilçesi olan Melikgazi, Türkiye’de de 43 ilden daha çok nüfusa sahip bir ilçe. Hal böyle olunca yarım milyonluk bir nüfusa hizmet etmekte pek kolay bir iş değil.
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Ancak uzmanlık alanları arasında yerel kalkınma, şehir planlama, kent bilgi sistemleri, uydu konum belirleme sistemleri, kentsel dönüşüm, AB ve TÜBİTAK projeleri gibi birçok alan yer alan Palancıoğlu, Talas Belediyesinde elde ettiği tecrübeleri Melikgazi’de de daha da geliştirerek hizmet etme gayretinde.
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Avrupa Komisyonunda Türkiye’yi başarı ile temsil eden Başkan Palancıoğlu ile yaptığım birçok görüşmede kendisinin Melikgazi ilçesi ve Kayseri için neler hayal ettiğinin biliyorum. Özellikle de turizm alanında önemli eserleri barındıran Melikgazi’nin inanç ve kültür turizminden hak ettiği payı alma gayreti içinde olması takdire şayan. Şehir Merkezindeki otopark sorununu da çözeceğini açıklayan Başkan Palancıoğlu, yılların Kazancılar Çarşısını da modern bir görünüme kavuşuracak. Melikgazi de ağaç seferberliği, eğitim projeleri ve bunun gibi bir çok çalışmasıyla Melikgazi halkının da takdirini kazanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 147 belediye başkanının başarı performansının değerlendirildiği ankette, Kayseri'de birinci, Türkiye'de 9. oldu. Çok önemli bir başarı.
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Seçim döneminde vaat ettiği projeleri de bir bir hayata geçirmeye devam eden Başkan Palancıoğlu’nun ekibiyle birlikte başarılı çalışmalar yapacağına eminim. Allah (cc) kolaylık versin.
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Şimdi gelelim Korona Günlerinde Melikgazi Belediyesinin yaptığı çalışmalara. İşte size Belediyenin yaptığı bazı çalışmalar:
125 araç ve 400 personelle temizlik işlerinin yanında İlçenin her yerini dezenfekte eden Melikgazi Belediyesi, vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda merkezde birkaç noktaya basınçlı otomatik el dezenfekte makinesi ile atık maske ve eldiven kutusu yerleştirdi.
Pazar Esnafına ücretsiz siperli maske dağıtan belediye, temel ihtiyaç malzemeleri dışında standı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye bedeli talep etmeyecek.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle iş yerleri kapatılan, mülkiyeti belediyeye ait olan dükkanlardan bir müddet kira bedeli alınmayacağı açıklandı.
"Suya Sabuna Dokunun" adıyla kampanya başlatan Melikgazi Belediyesi, maske imal ederek ücretsiz dağıtmanın yanında sabun, kolonyanın olduğu hijyen ürünlerini de vatandaşlara ulaştırıyor.
65 yaş üstü vatandaşları da ihmal etmeyen Melikgazi Belediyesi, yaşlılar için hazırlanan iaşe paketlerini de tespit edilen evlere ulaştırıyor…
Sizlere Melikgazi Belediyesinin çalışmalarından özet yapmaya çalıştım.
Sonraki yazımda Develi Belediyesi ve Başkanı Mehmet Cabbar’dan bahsedeceğim.
Sağlıcakla kalın. Vesselam.
Melikgazi Belediyesi ve Başkan Palancıoğlu Neler Yapıyor?
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