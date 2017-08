351 okulda haşerata karşı ilaçlama

Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve öğretime büyük önem verdiklerini her aşamada ve her vesilede yatırım ve hizmet sunduklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “İlçe sınırları içerisinde anasınıfı, ilk, orta ve lise öğretim ile özel eğitim olmak üzere 351 kurum bulunmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız istişareler neticesinde okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte daha önceden müracaat eden okul idarecilerinin talepleri bir plan dahilinde tek tek yerine getiriliyor. Çevre düzenlemeleri, öğretmen odası yapımı, dış cephe yenilemeleri, spor sahaları ve aletler onarımı gibi birçok alanda ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca okulların yaz tatilinde haşerata karşı ilaçlanmasına da başlanıldı. Dolayısı ile ders zili çalmadan okulları eğitim ve öğretime hazır hale getireceğiz.” Şeklinde konuştu.



Melikgazi Belediyesinin eğitime yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle eğitim dostu bir belediye olduğunu kanıtladığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, talep edilen okullarda her sınıfın ve idare odaların tek tek ilaçlandığını ve okulların sağlık açısından da hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi.