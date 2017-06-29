Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

54 branşta yaz spor okulu açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, her yıl geleneksel olarak açılan Yaz Spor Okullarının bu yılda kişisel gelişim dersleri, seçmeli dersler ve spor dersleri ile 54 branşta açılarak çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerine imkân tanıyacaklarını söyledi.

54 branşta yaz spor okulu açılıyor
8-13 yaş grubu çocuklar yaz okullarına katılabilecek
Çocukların yaz tatillerine verimli bir şekilde değerlendirmelerine ve eğlenirken öğrenmelerine imkân sağlamak amacıyla yaz okullarını düzenlediklerini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Öğrenciler bir eğitim sezonu sonunda tatillerini hem eğlenerek, hem arkadaşlıklarını geliştirerek hem de öğrenerek değerlendirmelerine imkan tanıyoruz. Geleneksel hale getirilen Yaz Okullarımız ile hem çocuklar güven içerisinde, hem de aileler huzur içerisinde tatillerini değerlendirmektedirler“ dedi.
Yaz Spor Okulunun 3 Temmuz 2017 günü 15 ayrı sosyal ve spor tesiste başlayacağını, ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm spor aktivitelere katılarak kendilerini geliştirecek, özgüven duygularını artırarak yeni ders yılına daha iyi hazırlanacaklarını kaydetti.
18 ayrı bölgede Yaz Okulu Merkezi
Bu yıl çocukların kişisel gelişimini sağlayacak olan değerler eğitimi, liderlik eğitimi, kişisel gelişim, sosyal hayatta iletişim gibi özel derslerin yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ailelerin ve Çocukların ilgisinin her sene olduğu gibi bu senede son derece yoğun olduğunu sözlerine ekledi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.