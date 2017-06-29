54 branşta yaz spor okulu açılıyor

8-13 yaş grubu çocuklar yaz okullarına katılabilecek

Çocukların yaz tatillerine verimli bir şekilde değerlendirmelerine ve eğlenirken öğrenmelerine imkân sağlamak amacıyla yaz okullarını düzenlediklerini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Öğrenciler bir eğitim sezonu sonunda tatillerini hem eğlenerek, hem arkadaşlıklarını geliştirerek hem de öğrenerek değerlendirmelerine imkan tanıyoruz. Geleneksel hale getirilen Yaz Okullarımız ile hem çocuklar güven içerisinde, hem de aileler huzur içerisinde tatillerini değerlendirmektedirler“ dedi.

Yaz Spor Okulunun 3 Temmuz 2017 günü 15 ayrı sosyal ve spor tesiste başlayacağını, ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm spor aktivitelere katılarak kendilerini geliştirecek, özgüven duygularını artırarak yeni ders yılına daha iyi hazırlanacaklarını kaydetti.

18 ayrı bölgede Yaz Okulu Merkezi

Bu yıl çocukların kişisel gelişimini sağlayacak olan değerler eğitimi, liderlik eğitimi, kişisel gelişim, sosyal hayatta iletişim gibi özel derslerin yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ailelerin ve Çocukların ilgisinin her sene olduğu gibi bu senede son derece yoğun olduğunu sözlerine ekledi.

İHA