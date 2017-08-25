Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı belli oldu

AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Başkanlığı için Orhan Gözel, Ahmet Güneş, Cafer Akbıyık, Gökhan Ülke ve Hüseyin Okandan Ankara’da parti merkezinde bu akşam üzeri (Cuma) görüşme yaptı. Yapılan görüşmeler neticesinde Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke oldu.

1986 senesinde Kayseride doğdu. İlkokul ortaokul ve liseyi kayseri'de okudu. Üniversite eğitimimi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirdi. Üniversitede Genç Hukukçular Topluluğu başkanlığı yaptı.. Üniversiteyi bitirdiği 2009 senesinde Siyaset Akademisine katıldı. ve il birinciliği sebebi ile plaketini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. 2010 Senesinde aktif olarak siyasete girdi. İl gençlik kollarında seçim işleri başkanlığı yaptı. Halen Melikgazi İlçesi anakademide yönetim kurul üyesi olarak ilçe teşkilatında görev yapmaktadır.Kayseri Gündem