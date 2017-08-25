Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı belli oldu

Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke oldu. Avukat olan Ülke, Kayseri İl Teşkilatı yönetiminde yer alıyordu.

Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı belli oldu

AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Başkanlığı için Orhan Gözel, Ahmet Güneş, Cafer Akbıyık, Gökhan Ülke ve Hüseyin Okandan Ankara’da parti merkezinde bu akşam üzeri (Cuma) görüşme yaptı. Yapılan görüşmeler neticesinde Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke oldu.


Gökhan Ülke Kimdir
1986 senesinde Kayseride doğdu. İlkokul ortaokul ve liseyi kayseri'de okudu. Üniversite eğitimimi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirdi. Üniversitede Genç Hukukçular Topluluğu başkanlığı yaptı.. Üniversiteyi bitirdiği 2009 senesinde Siyaset Akademisine katıldı. ve il birinciliği sebebi ile plaketini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. 2010 Senesinde aktif olarak siyasete girdi. İl gençlik kollarında seçim işleri başkanlığı yaptı. Halen Melikgazi İlçesi anakademide yönetim kurul üyesi olarak ilçe teşkilatında görev yapmaktadır.
Kayseri Gündem
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
MelikgaziAk PartiGökhan ülke
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.