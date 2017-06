Ambar Mahallesinde Emniyet Müdürlüğüne bina tahsisi

Kamu düzeni ve güvenliği açısından Melikgazi Belediyesi olarak gereken hasiyet ve önem gösterildiğini, bu amaç ile Melikgazi İlçe Müdürlüğüne Eskişehirbağları bölgesi Osmanlı mahallesinde bina tahsisi yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şimdi de Anbar Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bina tahsis edileceğini kaydetti. Belediye olarak Melikgazi halkının sağlığı için 112 acil servis binası tahsis ettikleri, eğitime verilen öneme istinaden okul binası yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi her alanda hizmet veriyor. Melikgazi halkının sağlığı, eğitimi, spor imkanları, bizim için önemli, bunun için 'bu bizim işimiz değil' diyemeyiz. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi her an her yerde hizmet vermektedir. Şimdi de gelişen ve büyüyen buna paralel olarak nüfusu da artan Anbar Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü’nün daha etkin ve seri hizmet verebilmesi için bina tahsis edeceğiz. Bu bölge barındırdığı nüfus ile birçok ilden daha büyüktür. Bu açıdan kamu düzeni ve güvenliği önem arz etmektedir" dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime, sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.