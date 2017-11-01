AMMİD'den Büyükkılıç'a ziyaret

Başkan Ali Burul, “Yapılan hizmet ve yatırımlar ile bölge halkı bir şehirde yaşamanın tüm imkan ve konforundan yararlanmaktadırlar. Melikgazi ilçesinde bölgeler arasında yatırımlarda ve hizmetlerde bütünlük ve devamlılık söz konusudur. Melikgazililer artık yol, kaldırım ve yeşil alan talebinde bulunmamaktadırlar. Melikgazililer çok büyük ve çok amaçlı parklar, sosyal ve spor tesisleri, çok amaçlı kapalı Pazar yerleri gibi yatırımlar talep etmektedir. Bu da belediyle yatırımların seviyesinin bir göstergesidir” diye konuştu.



Mahalle muhtarı ile bir bütünlük, dayanışma ve istişare içinde çalıştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç ise, yatırım ve hizmetlerin planlanmasında, yerine getirilmesinde mahalle muhtarları ile birlikte gerçekleştirdiklerini sonuç olarak bu çalışmanın Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdığını söyledi.



Başkan Büyükkılıç bu tür ziyaret ve teşekkürlerin çalışanlara moral verdiğini dolayısı ile tüm ilçe halkının Melikgazili olmanın farklılığını hem paylaşıldığını hem de yaşadığını sözlerine ekledi.