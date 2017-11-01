Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AMMİD'den Büyükkılıç'a ziyaret

Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. 

AMMİD'den Büyükkılıç'a ziyaret
Başkan Ali Burul, “Yapılan hizmet ve yatırımlar ile bölge halkı bir şehirde yaşamanın tüm imkan ve konforundan yararlanmaktadırlar. Melikgazi ilçesinde bölgeler arasında yatırımlarda ve hizmetlerde bütünlük ve devamlılık söz konusudur. Melikgazililer artık yol, kaldırım ve yeşil alan talebinde bulunmamaktadırlar. Melikgazililer çok büyük ve çok amaçlı parklar, sosyal ve spor tesisleri, çok amaçlı kapalı Pazar yerleri gibi yatırımlar talep etmektedir. Bu da belediyle yatırımların seviyesinin bir göstergesidir” diye konuştu.

Mahalle muhtarı ile bir bütünlük, dayanışma ve istişare içinde çalıştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç ise, yatırım ve hizmetlerin planlanmasında, yerine getirilmesinde mahalle muhtarları ile birlikte gerçekleştirdiklerini sonuç olarak bu çalışmanın Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç bu tür ziyaret ve teşekkürlerin çalışanlara moral verdiğini dolayısı ile tüm ilçe halkının Melikgazili olmanın farklılığını hem paylaşıldığını hem de yaşadığını sözlerine ekledi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.