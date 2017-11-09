Başkan Büyükkılıç Ankara'da

Genel kurulda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile kısa bir sohbet eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, şehirlerin ana sorunun kentsel dönüşüm, atıklar, yeşil alanların artırılması, su varlığın kullanımı, içme suyu korunması gibi konuların olduğunu kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak ÇEVRE PROJELERİ kapsamında katı atıkların ayrıştırılmış çöp olarak toplanılmasını, her yıl halkında katılımı ile fidan dikimi ve kentsel dönüşü 15 yıldır başarı ile uygulayarak örnek bir belediye olarak gösterildiklerini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Kentsel dönüşümün sadece binaların yıkılarak modern ve sağlıklı olarak yenilenmesi değildir. Biz Ketsel Dönüşümü Şehircilik ilkeleri çerçevesinde yeni oluşan mekânlarda hem toplumsal hem de bireysel yaşam düzeylerinin artması ve değişmesi olarak görüyoruz. Kentsel dönüşüm ile bireyler kentli olmanın bilincine varmaktadırlar. Günden güne gelişen, büyüyen ve güzelleşen Melikgazi'de yaşayan hemşerilerimiz inanıyorum ki, Melikgazili olmanın farkını yaşamaktadır” dedi.

Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Şehircilik Şurası'nın ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını dilediğini, emeği geçen başta Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki olmak üzere herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

İHA