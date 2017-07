Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluştu

Aydınlıkevler Mahallesindeki Cuma programına Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Daire müdürleri ile mahalle muhtarları da iştirak etti.





Her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek hem belediye çalışma alanlarını gezdiklerini hem de mahalle halkı ile beraber olma imkanı bulduklarını belirten Başkan Büyükkılıç Aydınlıkevler Mahallesi’nde belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına memnuniyetlerini soran Başkan Büyükkılıç, bölgenin barındırdığı nüfusta artış olduğunu, çünkü çok katlı binaların yükseldiğini, bu bölgenin artık kentsel dönüşüme açık olduğunu çünkü birçok binanın 50 yaşın üstünde olduğunu kaydetti.



Aydınlıkevler Mahallesinde şu anda özel sektörce bina sahiplerince anlaşma yapılarak çok katlı binaların yükseldiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Kılıçaslan Mahallesinde kentsel dönüşüm mülk sahipleri ile anlaşan müteahhitlerce başlanmıştır. Osman Kavuncu Caddesi üzerinde yer alan yapıların dış cepheleri yenilenmektedir. Küçükali mahallesindeki kentsel dönüşüm bu mahalleyi etkileyecek ve hatta tetikleyecektir. Aydınlıkevler Postanesi ve çevresinde yeni bir oluşum başlatılmıştır. Şehir merkezine yakın oluşu ticaret alanlarına bitişik oluşu, Eski Sanayi Bölgesinin karşısında yer almasıdan dolayı avantajlıdır.” dedi.





Mahallede halkı ve esnaflarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin çalışmaları ve hizmetleri ile her an her yerde olduğunu sözlerine ekledi.

İHA