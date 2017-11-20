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Başkan Büyükkılıç’tan emlak vergisi uyarısı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017yılı Emlak Vergisi’nin ikinci taksitinin Kasım ayı içerisinde yatırılması gerektiğini hatırlatarak “ Vergi Mükelleflerimiz için gerekli kolaylıklar sağlandı. İşlemler bilgisayar ile yapılmaktadır. Şimdiden yatırmalarını tavsiye ediyoruz. Son günlere bırakarak, mağdur olmayınız” dedi.

Başkan Büyükkılıç’tan emlak vergisi uyarısı
Hafta içi mesai saatleri içerisinde yatırma imkânı olmayan memur ve işçi mükellefler ile ulaşım zorluğu olan veya işlerin yoğunluğu sebebi ile vergilerini yatırmada zorluk çeken ve fırsat bulamayan Emlak Vergisi Mükellefleri için kolaylıklar sağladıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bilgisayar ile internet üzerinden vergi tahsilâtının devam ettirildiğini söyledi.

İnternet üzerinden vergi tahsilâtı
Nakit parası olmayan mükelleflerin isterlerse kredi kartı ile ödemelerini yapabileceklerini böylece hem vergilerini öderken bir taraftan da kredi kartlarına puan kazanabileceklerini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, ödenen vergilerin belediye hizmetleri ile yine ilçe halkına park, yol, çocuk oyun alanı, yeşil alan, spor alanları gibi yatırımlar ile geri döndüğünü kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Kasım ayı sonunda sıkışıklığa ve izdihama meydan vermemek için vergi mükelleflerini şimdiden verilerini yatırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
İHA
 
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