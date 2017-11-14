Başkan Büyükkılıç’tan vergi açıklaması

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 4. Maddesine istinaden Organize Sanayi Bölgeleri ile Serbest Bölgede yer alan binalara daimi olarak emlak vergisi muafiyeti getirildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ancak işyerini kiraya veren mülk sahiplerinin bu muafiyetten yararlanamayacaklarını yani emlak vergilerini ödeyeceklerini kaydetti.



Kiracıların listesi Belediyemizde mevcut

Organize Sanayi Bölgeleri ile Serbest Bölgede kiracısı olan mülk sahiplerinin mağdur olmamaları için gerekli çalışmaların yapıldığını İfade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Organize Sanayi Bölgeleri ile Serbest Bölgede yer alan binalara daimi olarak emlak vergisi muafiyeti var. Ancak Temmuz ayında yapılan yeni düzenleme ile bu üretim alanlarında sadece mülk sahipleri için muafiyetin geçerli olup, işyerini kiraya verenler Emlak Vergisini ödeyecektir. Yani kiracısı olan muafiyetten yararlanamayacaktır. Bu neden ile Organize Sanayi Bölgeleri ile Serbest Bölgeler de kiracısı olan mülk sahiplerinin mağdur olmamalı açısından emlak vergilerini yatırmaları gerekmektedir. Kiracısı olanlar veya kiracı durumda olan mükelleflerin listesi belediye Emlak Müdürlüğünde yer almaktadır. Emlak Müdürlüğümüz mülkünü kiraya veren mükellefleri tek tek bilgilendirici yazı gönderecektir”

Kurum Haberi

