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"Bilimin merkezi Kayseri"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) aşı Geliştirme Merkezi'nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşın geliştirilen ilaç ile tıp tarihine yeni bir sayfa açıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gurur duyduk, onurlandık. Hem Kayseri, hem Erciyes Üniversitesi bu başarıları zaten hak ediyor” dedi.

"Bilimin merkezi Kayseri"
İlk defa ERÜ tarafından geliştirilen KKKA aşısının seri üretim için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri’ye bir yüzyıllar önce 'Makar-ı Ulema' şehri denildiğini, bugün de bu unvanını koruduğunu ve yine bilimin ve irfanın merkezi olduğunu bir kez kanıtladığını söyledi. Erciyes Üniversitesi’nin kendi imkanlarıyla 2013 yılında kurulan Aşı Geliştirme Merkezindeki çalışmaları ile Kayseri’nin bilimdeki başarısının bir kez daha gündeme geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, şahsım ve hemşehrileri adına ERÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Muhammed Güven ile birlikte çalışan bilim insanlarını kutlayarak başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.

İHA

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