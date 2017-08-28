Büyükkılıç Kurban Pazarını denetledi

Mimarsinan, Bahçelievler Mahallesi, Serkent Mevkiiinde yer alan kurban satış alanında esnaflar ve vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını kesebilecekleri ortamlar oluşturduklarını, vatandaşlarında kurallara riayet ederek temizlik kurallarına uymalarını istediklerini belirtti.



İlçe sınırları içerisinde sadece Serkent’te kurbanlık satış alanı oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi olarak kurban bayramı süresince huzurlu ve rahat bir bayram için tedbirler alındı. Kurban satış alanında belediye olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi. Kurban Kesim yerinde canlı tartı aleti yeri hazırladık. Düzenli kapalı alanların oluşmasını sağladık. Caraskallı kesim yerleri inşa ettik. Satıcılar için wc ve duş kabinler kurduk. Sağlık ve temiz bir çevre oluşturmaya çalıştık. Bu alan sürekli ilaçlanmaktadır. Özellikle bu bayramın özelliği gereği temizlik işlerinde çalışan ekiplere takviye ekipler görevlendirdik. Kurban satış yerleri ile kurban kesim yerlerinde deterjanlı yıkama ve ilaçlama yapılacaktır. Bu vesile ile öncelikle bu huzurlu bayramları yaşamamıza imkan sağlayan şehitlerimize minnettarlığımızı sunmak istiyorum. Şehit aileleri başta olmak üzere gazilerimizin, Kayserili hemşerilerimizin, Türk Milletinin ve İslam Âleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum.”