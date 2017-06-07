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Büyükkılıç’tan ‘Davulcu’ açıklaması

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Ramazan ayının gelmesi ile birçok vatandaşın telefon, e-mail veya bizzat gördüklerinde davulculardan şikâyetçi olduklarını söyledi.

Büyükkılıç’tan ‘Davulcu’ açıklaması
Ramazan ayı içerisinde sahur vakti için davulcuların rastgele ve düzensiz bir şekilde mahallelerde dolaştıklarını bu neden ile sık sık şikâyet aldıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak hiçbir kişiyi veya grubu mahalle davulcusu olarak görevlendirmedik. Belediye zabıta müdürlüğümüzce de böyle bir çalışma veya organizasyon yapılmamıştır. Bu neden ile şikâyetlerinizi belediye yapmayınız. Belediye bu konuda hem görevli değil hem de yetkisi yoktur” dedi.

Davulcuların gezme saati ile sahur arasında çok uzun bir süre olduğu yönünde vatandaşların şikâyette bulunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, belediye zabıta birimince veya belediye olarak yetki dışında bir olay için yapabilecekleri bir şey olmadığını bu neden ile şikâyetlerin ilgili kurumlara yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kurum Haberi
 
 
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