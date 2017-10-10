30 kişilik Yönetim Kurulu Üyesi tam kadro

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan ÜLKE ile 30 kişilik Yönetim Kurulu Üyesi tam kadro olarak Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek hem belediye çalışmaları, hem 2018 yılı yatırım programı hakkında bilgi aldılar hem de kendi çalışmaları hakkında bilgi verdiler.



Örnek ve referans belediye

Genç ve dinamik bir kadronun oluşturduğu bir teşkilatı görmekten son derece mutlu olduğunu çünkü hepsinin gözünde şevk ve heyecan gördüğünü belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatının bu ziyaretinden son derece mutlu olduk. Melikgazi Belediyesi örnek ve referans bir belediyedir. Bunu kolay elde etmemiştir. Uzun, ciddi, tüm kurumlar ile koordineli ve planlı bir çalışma sonucu gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler neticesinde bu isim ile anılmaya başlanılmıştır. Yani çalışarak elde edilmiştir. Belediye çalışanlarının birlik ve beraberlik içerisinde zaman mefhumu olmadan çalışılması ile büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu tüm kuruluşlar, şirketler ve büyük organizasyonlar için geçerlidir. Sizler gibi genç ve dinamik bir kadronun da başarılı hizmetlere vesile olacağınına inancım tamdır“ dedi.



Çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan ÜLKE ise Melikgazi Belediye çalışmalarını yakından takip ettiklerini hatta bu ilçenin bir ferdi olarak hizmetlerden bire bir olarak yararlandıklarını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi çalışmalarının örnek teşkil etmesinin ve projelerin istenmesinin kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğu ifade eden Gökhan ÜLke iş veya ziyaret nedeni ile başka illere gittiklerini, en çok Kayseri Belediye yatırımlarının konuşulduğunu söyledi.



Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, bu ziyaretlerinden dolayı başta ilçe AK Parti İlçe Başkanı Gökhan ÜLKE olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etiğini çalışmalarında başarılar temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.