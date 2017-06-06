“Davulcuların belediyemizle ilgisi yoktur”

Ramazan ayı içerisinde sahur vakti için davulcuların rastgele ve düzensiz bir şekilde mahallelerde dolaştıklarını bu neden ile sık sık şikâyet aldıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak hiçbir kişiyi veya grubu mahalle davulcusu olarak görevlendirmedik. Belediye zabıta müdürlüğümüzce de böyle bir çalışma veya organizasyon yapılmamıştır. Bu neden ile şikâyetlerinizi belediye yapmayınız. Belediyenin bu konuda hem görevli değil hem de yetkisi yoktur” dedi.

Son günlerde gelen şikayetlerin büyük bir kısmı.



Davulcuların gezme saati ile sahur arasında çok uzun bir süre olduğu yönünde vatandaşların şikâyette bulunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, belediye zabıta birimince veya belediye olarak yetki dışında bir olay için yapabilecekleri bir şey olmadığını bu neden ile şikâyetlerin ilgili kurumlara yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İHA