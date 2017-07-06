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Dörtayak Kümbeti Melikgazi korumasında

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesinde yer alan Dörtayaklı Kümbet'in çevresinde plan tadilatı yapılarak bu kümbeti de günümüz turizm ve kültürel gezi alanına kazandıracaklarını söyledi.

Dörtayak Kümbeti Melikgazi korumasında
Melikgazi Belediyesince başlatılan ve hızla devam eden tarihi mekanların onarılarak günümüz turizm ve kültürel değerlere kazandırılması ile Kayseri'de tarihin adeta yeniden canlandırıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 14. yüzyıl Anadolu eserlerinden olan kümbetin dört ayaklı kubbeli ve tonozlu yapısından dolayı bu isim verildiğini kaydetti. Karacaoğlu Mahallesinde yer alan Dörtayaklı Kümbet'in çevresinde düzenleme yapılacağını ve günümüz kültür hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Karacaoğlu Mahallesinde yer alan Dörtayaklı Kümbet'in çevresi ile bütünlük oluşturması için öncelikle bulunduğu ada içinde plan tadilatı yapılacaktır. Plan tadilatı sonrası aslına uygun olarak onarılacak ve sonrası çevre düzenlemesi ile şehrimizin kültür envanterine kazandırılacaktır. Kayseri Kültür Yolu Turizm projesi kapsamında Dörtayaklı Kümbet bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kayserimizin ve Anadolu’nun tarihine tanıklık ederek hizmet verecektir."
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Dörtayaklı Kümbet ile proje çalışmasına başlanıldığını ve önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanılacağını sözlerine ekledi.
 

İHA

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