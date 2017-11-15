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"Enerji çalıştayı düzenlenecek"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak enerji, güneş enerji panelleri, güneş santrali ile hybrit konularında özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve belediyeleri kapsayan ve ortak katılımları ile “Enerji Çalıştayı” düzenleneceğini söyledi.

"Enerji çalıştayı düzenlenecek"
Kayseri de bulunan kamu kurum ve kuruluşlar ile özel şirketler, mesleki oda ve üniversite temsilcilerin yer alacağı çalıştay da enerji konusunun detaylı olarak değerlendirileceğini belirten Başkan Büyükkılıç: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye temsilcileri, Üniversiteler, Kcetaş, Teaş, Elektrik Mühendisleri Odası gibi kurumların temsilcileri iştirak edecek ve sunumlarda bulunacaklardır. Ayrıca özel şirket yetkilileri de katılarak çok geniş bir yelpazede yer alan konu ile ilgili uzmanlar iştirak ederek Kayseri için en uygun ve sağlıklı enerji politikasını belirleyecekler” dedi.

Uzmanlar görüş bildirecek…
Enerji üretimi, güneş enerjisi, güneş panelleri, Hybrit, çatı güneş enerji santralleri, enerji aktarımları gibi konuların ele alınacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, katılımcılar bu tür fikir alışverişi, bilgilerin paylaşılması ve ortak çalışmalar yapılması konularında fikir birliği oluşturulacağını kaydetti.
Başkan Dr. Mehduh Büyükkılıç, Enerji Çalıştayı'nda firmalarca Enerji Malzemeleri Sergisi açılacağını sözlerine ekledi.
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