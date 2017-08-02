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“Gençlik parkı yenileniyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeniköy Mahallesinde yer alan Gençlik Parkını gezerek, 20 yıl önce yapılan parkta yenileme çalışmasının yapıldığını söyledi.

“Gençlik parkı yenileniyor”

Melikgazi hizmetleri ile her an her yerde…

Melikgazi Belediye Başkanı  Büyükkılıç, Yeniköy Mahallesinde semt halkı ve esnaflar ile sohbet ederek Gençlik Parkını gezdi. Büyükkılıç bu parkın günün hizmet şartlarına uygun hale getirileceğini kaydetti.

Gençlik Parkının Kayseri’nin ilk çok amaçlı ve büyük ölçekli parklarından biri olduğunu ve 1999 yılında yenilendiğini hatırlatan Başkan  Büyükkılıç, Gençlik parkı ile ilgili olarak şunları söyledi;

Yeniköy Mahallemiz Kayserimizin 3-4 katlı binaların yer aldığı ancak gelişmeye ve büyümeye müsait bir semtimizdir. Alt yapısı gelişmeye hazırdır 1930 yıllarda kurulan bu semtimiz planlı olmasına rağmen eski yapıların yer alması, çarşıya yakın olmasından dolayı mesken ağırlıklıdır. Ancak son yıllarda çok katlı binalar yer almakta ve iş merkezleri artmaktadır. Özellikle kooperatifler büyük ilgi göstermektedir. Dolayısı ile halkın yaşam şartları değişmekte ve gelişmektedir. Gençlik Parkı da bu değişimden ve gelişimden nasibini alacaktır. Bu amaç ile park içerisine bir kafeterya  tesisi inşa edilmektedir. Basketbol sahası gençlere açıktır.  şehrimizin ilk parklarından biridir. En son 1999 yılında yenilenmiştir. Günün şartlarına cevap verememekte idi bundan dolayı yenilenme çalışması başlattık. Süs havuzu onarılarak ışıklandırıldı. Kamelyalar ve oturma bankları yenilendi. Otomatik sulama sistemi yerleştirildi. Çocuk oyun aletleri ve açık alan spor aletleri ile daha işlevsel hale getirilecektir

Başkan  Büyükkılıç, parkın tamamının 30.000 m2 olduğunu ve bu parkın bir bakıma  prestij parkları arasında yer anlığını sözlerine ekledi.

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